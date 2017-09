Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Ellen fica mobilizada com a oferta de Bóris. Roney vibra com o sucesso dos salgados de Tato na lanchonete. Benê incentiva Guto a propor que ele e Samantha cantem em dupla na banda. Das Dores orienta Ellen sobre a proposta de estudar no colégio Grupo. Keyla sai para jantar com Deco e Roney convida Josefina para ir à sua casa. Fio teme que Ellen aceite a bolsa de estudos. Telma estimula Tina a divulgar a nova música. Lica pensa em Bóris. Tato sofre por causa de Tonico. Keyla e Deco ficam juntos.

NOVO MUNDO

Leopoldina escreve uma carta a Dom Pedro, e Joaquim decide entregá-la ao príncipe. Lurdes e Dalva desconfiam da relação entre Nívea e Patrício e pressionam o colega. Thomas e Rufino partem para São Paulo. Amália e Peter discutem sobre política. Greta planeja seu casamento com Ferdinando. Piatã identifica, em uma de suas visões, um desenho de Anna na antiga aldeia de sua mãe. Thomas e Joaquim se enfrentam na estrada. Sebastião insinua que a vida de Dom Pedro está em perigo e Libério se alarma. Joaquim encontra a comitiva de Dom Pedro e lhe entrega as cartas de Leopoldina e Bonifácio. Dom Pedro proclama a Independência do Brasil.

PEGA PEGA

Eric questiona Sandra Helena sobre as amizades de Agnaldo. Agnaldo se surpreende ao saber que Eric está pagando o advogado de Wanderley. Sabine conta a Tânia sobre o seu plano de envergonhar a família biológica de Dom no jantar. Lígia reconhece Rúbia. Sandra Helena fala de Malagueta para Eric, que decide investigá-lo. Júlio é frio ao falar de Arlete. Timóteo coloca um sonífero no licor de Prazeres. Borges discute com Isabel. Canivete e Timóteo vasculham a casa de Júlio. Borges vê Canivete pulando o muro da vila, mas não identifica seu rosto. Arlete e Júlio encontram Prazeres e Timóteo amarrados. Luíza avisa a Douglas que se encontrará com Hermes no restaurante do hotel. Nelito informa a Sandra Helena que Agnaldo vai para um presídio. Júlio procura Antônia, e Domênico se enfurece. Luíza questiona Hermes sobre o relacionamento de Eric com Mirella. Eric pergunta a Malagueta sobre seu envolvimento com Júlio e Agnaldo. Todos se surpreendem com o novo visual de Maria Pia.

A FORÇA DO QUERER

Silvana esconde Bibi em sua casa, com a ajuda de Dita. Aurora enfrenta os policiais e se desespera com as atitudes de Bibi. Silvana acolhe Ivana e promete conversar com Joyce e Eugênio. Edinalva sente ciúmes de Abel com Mere. Bibi ouve que Caio visitará Eurico e Silvana tenta despistar o marido. Alessia desconfia do comportamento de Rubinho. Nonato vê Bibi escondida, mas não conta para Eurico. Zeca e Jeiza trocam ofensas. Dantas conclui o envolvimento entre Irene e Mira e confisca o celular da secretária. Zu dá para Ivana o dinheiro que Eugênio pediu que lhe entregasse. Heleninha reclama com Garcia sobre sua posição na empresa da família. Aurora estranha a falta de luz repentina em sua casa. Bibi descobre que Caio está namorando Jeiza.

OS DIAS ERAM ASSIM

Não haverá exibição de capítulos na quarta e quinta-feira.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Otávio leva João Manuel para o hospital porque o menino não consegue respirar. Juliana, indignada, diz ao Gabriel que Maciel é um sem vergonha, pois não tem vergonha de circular ao lado de outra mulher. O Dr. Edgard tranquiliza Otávio ao dizer que João Manuel está fora de perigo, mas deixa claro que devido a deficiência que tem desde que nasceu seu estado pode ir se deteriorando com o passar do tempo. Ana Cristina fica surpresa ao ver a pinta que Fernandinho tem nas costas, pois é idêntica à sua e a de seu pai. Inquieta, Ana Cristina descarta a possibilidade de Fernandinho ser seu filho. Maciel visita João Manuel no hospital e pergunta ao menino o que foi que aconteceu. O menino explica que ele e Fernandinho estavam esquentando leite e que ele empurrou Fernandinho para que caísse. Maciel, maquiavélico, diz ao menino que vai ajudá-lo para que da próxima vez ele não saia machucado. Maria Madalena e Maciel tem uma nova discussão. Ela o expulsa de casa e ele faz ameaças, dizendo que de agora em diante seus filhos terão problemas muito graves. Maciel exige que Gabriel pague o que lhe deve imediatamente. Ana Cristina visita Frida no hospital e pergunta à rival se ela sabia que Fernandinho tem uma pinta nas costas igual à sua.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Isabela tem certeza de que voltará a dominar Carlos com o apoio de Marisa. Carlos chega ao lugar do encontro e diz a Fernanda que não deixou de pensar nela nem por um minuto. Ele jura que foi sincero quando falou de seus sentimentos, mas Fernanda está enciumada e não acredita nele. Luiz sai para tomar um drinque, chega ao mesmo local onde está Carlos e se irrita ao vê-lo com a garota que atropelou. Fernanda fica alterada com a presença dele e Carlos diz que ninguém lhe importa mais que ela. Amélia diz a Pedro que quer ver seu pai, mas isso implicaria em dizer a verdade para Fernanda. Mariana não suporta que Branca insiste em pedir sua ajuda para encontrar Amélia. Luiz diz a Marisa que Carlos deixou Fernanda internada de propósito com a intenção de prejudicá-lo e se surpreende ao ver Andréia em sua casa como convidada para o jantar. Carlos está decidido a não perder Fernanda. Ela, por sua vez confessa a Camila que também está apaixonada por ele. As duas entram em um acordo para disputar o amor de Carlos sem que isso abale a amizade entre elas. Sr. Fernando comenta com Hernani que o relatório entregue por Luiz diz claramente que estão sendo enganados. Luiz e Carlos discutem. Pedro explica para Fernanda que sua caminhonete estava estacionada na porta da mansão por que trabalha lá. Isabela fica furiosa quando Carlos coloca um ponto final no relacionamento. Carlos diz a Rosário que está apaixonado por Fernanda. Fernanda reage com frieza quando Branca conta que Amélia telefonou. Camila e Fernanda culpam Carolina e Nádia pela travessura em seu jardim.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Montserrat fica chocada ao descobrir que sua mãe não está doente, que entregou seus filhos para Pedro Medina e matou Vítor para que não a denunciasse. Josefina diz a ela que Vítor morreu durante a cirurgia e pede que ela não conte para ninguém. Demétrio, indignado, tira a mãe da cadeira de rodas e ordena que se levante. Ela continua fingindo que não pode andar e Montserrat pergunta como fez para abrir a porta para Pedro e entregar Vitória e seus filhos. Rosário pergunta se é verdade que ela e Pedro são cúmplices.

CARINHA DE ANJO

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITE

Ali Kemal e Ahu se encontram no tribunal. Sezen está triste porque seu pai começou a beber e isso compromete seu emprego. O encontro de Sezen e Bennu termina bem. Eda fica brava quando alguém bate em sua porta. Sherazade se acidenta. Onur e Sherazade acertam as contas. Eda está chocada quando sua mãe aparece de repente, depois de muitos anos. Bennu quer se encontrar com Sezen e isso deixa Kerem e Burak muito felizes. Seval acusa Bennu severamente.

NOVELAS DA RECORD

OS DEZ MANDAMENTOS

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

BELAVENTURA

Otoniel está furioso diante de Severo e Marion. Mistral e Cedric acalmam os ânimos. Otoniel chama Severo de traidor e Severo diz que mudou de ideia. Jacques quer ver Lizabeta, mas é impedido pelos guardas e pede que Nodier o leve até ela. Nodier debocha de Jacques ao dizer que ele tinha passagem livre quando era chefe da guarda. Dulcinéa diz a Tiana que se sente muito fraca, sem vontade de comer e que anda enjoada. Jacques entra no quarto em que está Lizabeta e pergunta porque ela ainda está desacordada. Pietra diz que ninguém surgiu com o antídoto. Carmona ordena que Nodier acompanhe os soldados até a casa de Pietra para que não desconfiem da armação. Nodier beija Carmona. Elia conversa com Pietra no corredor e diz que ela não deve confiar em Carmona. Laurinda aconselha Brione a não sair do castelo para visitar o rei e contar sobre a armação do pai. Severo lê outro pergaminho e diz que concorda com as novas condições. Mistral diz que independente do resultado da luta entre Enrico e Jacques, ele e sua família terão o perdão régio e que poderão viver livremente no reino e participar das reuniões da corte. Enrico concorda, mas diz que tudo isso só acontecerá se antes da próxima lua, Lizabeta esteja acordada, caso contrário, todos serão presos. Otoniel assina o novo acordo. Merlino diz a Leocádia que não há mais como conseguir o antídoto. Os guardas vasculham a casa de Pietra e Nodier chega. Enrico fica furioso com a atitude de Carmona. Brione foge e vai até Gonzalo na oficina e pede abrigo. Bartolion mostra a Enrico alguns pergaminhos com os desenhos das caixas lendárias e que podem tem a resposta para o antídoto. Bartolion deduz que Pietra pode ser a única capaz de salvar a princesa. Nodier se irrita com os guardas que não encontram nada na casa de Pietra. Nodier começa a derrubar tudo e todos se surpreendem quando Nodier encontra crânios e ossos humanos no local, no espanto de Pietra.

O RICO E LAZARO

Ravina segue Matias até a Casa da Lua. Ilana aconselha Gadise. Enquanto conversa com os filhos de Elga, Fassur é surpreendido com a chegada da prostituta. Ele nega as acusações da meretriz. Zelfa fica indignada com a presença do sacerdote. Joaquim diz pensar em fugir da prisão. Rebeca acompanha Joana até sua casa. Asher avisa que não quer mais saber de Joana. Elga reclama do comportamento das gêmeas. Zelfa aconselha Zac a esquecer Joana, mas ele não a escuta. Matias acerta um soco em Ebede-Meleque e manda o rapaz ficar longe de Gadise. Daniel se declara para Lia. Zelfa fica preocupada com Zac. Matias se apavora ao descobrir que Asher está vivo. Joana sai para dar uma volta sozinha. Nabucodonosor conversa com Aspenaz e cogita a hipótese de ter tido um filho fora do casamento. Zac procura por Joana. Com ciúmes do irmãozinho, Davi vai até o local onde Nabor está dormindo e pega uma almofada. Zac pede para falar com Asher.

