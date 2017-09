Comemoração Cívica ao dia da Independência na praça de eventos

A Secretaria Municipal de Chapadão do Sul, realizou nesta quinta-feira 07, uma comemoração cívica na praça municipal de eventos, alusiva ao dia da Independência do Brasil.

Os símbolos nacionais como a bandeira do Brasil, município e do estado, foram hasteadas, sob o Hino Nacional, executado pela Banda Municipal, que também fez a entonação dos hinos da Independência e do município.

Os pavilhões foram hasteados pelo vice-prefeito Dr. João Roque, representando o prefeito que está em viagem, pelo vereador Mika, representando o presidente da Câmara Municipal e pelo comandante da Policia Militar.

O ato cívico teve a participação de diversas entidades do município, professores e diretores das escolas municipais e estaduais, presidente do Sindicato Rural Lauri Dalbosco, secretários municipais e da Guarda Mirim.

