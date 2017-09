Camapuã: grave acidente entre moto e carreta deixa duas vítimas fatais na BR-060

Na madrugada desta quinta-feira (7), por volta das 4 horas, um grave acidente entre uma motocicleta e uma carreta bi-trem na BR-060, ceifou a vida de dois camapuanenses.

Segundo informações do B.O. (Boletim de Ocorrência) e de testemunhas que estavam no local, a carreta estava saindo de um posto de combustível na Vila Industrial que fica na saída para Campo Grande, ela saía sentido Camapuã e não percebeu que uma motocicleta ocupada por Geovane Trajano de 22 anos e Lairton Batista da Silva (Biô) de 32 anos, vinha em sentido contrário.

Segundo informações da Polícia Civil, a moto se chocou no vagão traseiro do bi-trem, com a batida ela chegou a pegar fogo, que foi apagado com uso de extintor pelo próprio motorista segundo ele, uma unidade do SAMU local foi acionada, mas nada puderam fazer, os dois ocupantes da motocicleta já estavam mortos.

As polícias Militar, Civil e PRF estiveram no local para controlar o trânsito na BR e proceder com as medidas necessárias, foi acionado também a Perícia de Coxim para a liberação dos corpos.

