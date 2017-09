Administração Municipal zera demanda de cirurgias de catarata em Chapadão do Sul

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Saúde conseguiu junto ao CERA, Central Estadual de Regulação Ambulatorial, o atendimento oftálmico para atender toda demanda de Chapadão do Sul para cirurgia de catarata.

O trabalho que foi realizado pela diretora de Departamento Mariana Rodrigues, atenderá no total 13 pacientes sul-chapadenses, que fazem as consultas pré-operatórias nesta quinta-feira, 07 e as cirurgia na sexta-feira, 08.

As cirurgias serão realizadas em Campo Grande pelo médico Lívio de Oliveira Leite, no hospital São Julião.

Mais informações podem ser obtidas com a servidora Mariana Rodrigues pelo telefone (67) 3562-6600.

Cirurgia de catarata

A catarata e um processo de opacificação do cristalino, que é uma lente natural dos olhos localizada atrás da íris. Essa lente (cristalino) é normalmente clara e transparente. Com o aparecimento da catarata, ela se torna opaca e impede a passagem dos raios luminosos que formam a imagem no fundo do olho.

O único tratamento eficaz para a catarata é a cirurgia, não existindo colírios ou óculos que eliminem a doença. A catarata é responsável por 20 milhões de cegos no mundo, e no Brasil 350 mil pessoas apresentam cegueira por conta da doença. No entanto, a perda de visão é reversível com a cirurgia.

A cirurgia de catarata utiliza um laser e facoemulsificação. São feitas incisões no olho para introdução de uma cânula no globo ocular, ligada a um equipamento que aspira e dilui a catarata.

