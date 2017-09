Aberta oficialmente a Copa Aniversário de Figueirão de Futsal

Na noite de quarta-feira (6), no ginásio de esportes, aconteceu a abertura dos jogos da Copa Aniversário de Figueirão de Futsal, evento promovido pela Prefeitura de Figueirão e que faz parte do calendário festivo do aniversário de 14 anos do município.

O evento contou com grande público e com a presença de autoridades políticas locais, como o vice-prefeito Fernando Martins, o secretário de Educação, Cultura e Esportes Patrik Talhina, o diretor de esportes Juliano Nogueira, os secretários municipais de Obras, Denivan Barbosa, de Assistência Social, Beugmar Ferreira, de Saúde, Giovanni Bertolucci, de Gestão, Karina Santos e o chefe de gabinete Wildon Alves Evangelista, além dos vereadores Tiago Pernambuco, Antonio Nabhan, Marcelo Martins e Luciene Teodoro.

O prefeito Rogério não compareceu, por estar cumprindo agenda fora do município, mas se fez representar pelo vice-prefeito Fernando.

A abertura do evento se deu com a Patrulha Mirim de Figueirão, que adentrou na quadra portando as bandeiras do Brasil, do Estado e do Município, sob o comando de sua instrutora, soldado Joyce Barreto. Num ambiente bastante festivo, o mestre de cerimônias Cícero de Souza anunciou e fez a chamada das oito equipes participantes: Farmácia Confiança, Conveniência Skinão, Figueirense, Sinsemfig, Olímpia, Juventude, Figueirense B e Nova Conquista, todas da cidade. Também foram apresentados ao público a dupla de árbitros, Sebastião Fábio e José Aparecido.

“É com muito prazer que estamos iniciando mais um torneio de futsal entre as equipes de nossa cidade. Espero que nossos atletas continuem dando exemplo de boa conduta e de verdadeiro espírito esportivo“, falou o secretário de Educação Patrik.

“Com este evento esportivo estamos abrindo os festejos de comemoração do 14º aniversário de emancipação político-administrativa de Figueirão, oportunidade em que estaremos inaugurando obras importantes como a Creche Municipal, a Praça Pública, a Estação de Tratamento da Sanesul, a segunda ala do Hospital Municipal, a sinalização vertical nas ruas de nossa cidade, a drenagem e asfaltamento de diversas ruas, e ainda, estaremos entregando à população 50 casas populares, entre outros eventos. Também teremos shows de renomados artistas e a realização de etapa estadual de Torneio de Laço Comprido”, falou o vice-prefeito Fernando.

