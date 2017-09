Prefeito João Carlos Krug esteve presente na entrega de uniformes para Patrulha Mirim de Chapadão do Sul

Na manhã desta quarta-feira, 06, aconteceu a entrega dos uniformes para os patrulheiros mirins de Chapadão do Sul. Na solenidade, que aconteceu na Sede do Rotary Club, às 8h, estavam presentes: prefeito de Chapadão do Sul João Carlos Krug, secretária de Assistência Social Maria das Dores, secretário de Educação Guerino Perius, secretária adjunta de Educação Maria Balbino, capitão da 4ª Companhia de Polícia Militar Renato Souza e a coordenadora do Projeto e subtenente Fátima Inês de Brito.

Assim, quase 40 jovens receberam seus novos uniformes, das mãos das autoridades presentes e na frente de muitos pais e responsáveis que acompanhavam a entrega.

O prefeito João Carlos Krug aproveitou o momento de fala para destacar que esse projeto será muito importante no futuro para esses patrulheiros mirins. “Aqui vocês estão se preparando para o futuro, a enfrentar de forma séria, tendo sempre na cabeça os princípios de um cidadão de bem. Agradeço a todos que estão fazendo parte para que esse projeto seja realizado e também a todos esses jovens que estão aqui: vocês são o futuro de Chapadão do Sul e do Brasil, parabéns”, finalizou o prefeito.

Em um clima de respeito e dedicação, os jovens marchavam e se posicionavam conforme as ordens da coordenadora. No final, o grupo se reuniu com os pais e as autoridades presentes para fotos e comemoração.

Confira a galeria de fotos clicando aqui.

Patrulha Mirim

A Polícia Militar através de uma ação conjunta com a Prefeitura de Chapadão do Sul, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e o Conselho Municipal de Segurança projeta para o futuro um rol de ações que visam o bem-estar e proteção da criança e do adolescente.

A 4ª Companhia Independente de Polícia Militar a partir desse projeto lança um desafio maior de uma forma mais concreta de combater o descaso, o abandono, a vulnerabilidade, da criança e do adolescente que se encontra a mercê de marginais nos municípios, conforme prevê o artigo 4º do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente.

