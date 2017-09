Polícia investiga caso de adolescente que teria sido vítima de estupro coletivo, em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga o caso de uma adolescente de 16 anos que teria sido vítima de estupro coletivo, em Corguinho, a 100 quilômetros de Campo Grande. O crime teria ocorrido na madrugada de quinta-feira (30). Ninguém foi preso.

O Ministério Público Estadual (MPE) acompanha o caso e espera a conclusão do inquérito policial. De acordo com o promotor Thiago Bonfatti, o estupro teria ocorrido em uma festa realizada em uma chácara.

“A adolescente vítima seria participante dessa festa e ao final da festa, quando a maioria das pessoas já tinha deixado o local, ela foi conduzida para um quarto por três indivíduos e no local teria sido vítima do crime sexual. Ela não queria, ao que tudo indica, ter relação sexual com os três, porém foi forçada, o que caracteriza o estupro,” afirma Bonfati.