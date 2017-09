Polícia Civil incinera 480 quilos de drogas apreendidas em Costa Rica

A Polícia Civil incinerou na última segunda-feira (04), cerca de 480 quilos de drogas apreendidas em Costa Rica – MS. O ‘cannabis sativa’, vulgo, maconha, era a maioria entorpecentes.

O evento solene contou com a presença do Delegado Regional de Polícia, Dr. Wallace Martins Borges, do comandante da Polícia Militar, Tenente Steban Palácios, do sargento Barbosa, da Polícia Militar Ambiental, do comandante do Corpo de Bombeiros, major Aldinei Perez, do presidente do Conselho Municipal de Segurança, Sr. José Alcides Simplício, do presidente da Câmara de Vereadores de Costa Rica, Vereador Lucas Lázaro Gerolomo, dos vereadores Juvenal da Farmácia e Averaldo Barbosa, dos novos Peritos Criminais lotados na URPI de Costa Rica, do perito papiloscopista, Dr. Cacildo Lacerda de Amorim, do Advogado, Dr. Fernando Rodrigues, de representantes da vigilância sanitária, da imprensa local, da equipe de policiais civis de Chapadão do Sul e de Paraíso da Águas, dentre outras pessoas importantes para sociedade local.

O Delegado de Polícia Civil, Titular da Unidade de Costa Rica deu abertura ao ato de incineração agradecendo aos presentes e aos colegas de serviço pelo esforço desempenhado na árdua missão de servir e proteger a sociedade sul-mato-grossense uma vez que, graças à atuação de cada membro que compõe a segurança pública de Costa Rica, temos conseguido identificar e prender criminosos, e apreender armas e drogas.

Disse ainda que o tráfico de drogas é um grave problema que transcende a Segurança Pública, afetando a saúde pública pois muitos bilhões de reais são gastos anualmente pelo SUS no tratamento de dependentes e de doenças relacionadas ao consumo de entorpecentes; a economia, pessoas economicamente ativas, deixam de produzir e gerar receitas em razão da dependência; a família, uma vez que o usuário, se torna tão refém da química, que é projetada para escravizar pessoas, que dilapida o patrimônio familiar, agride entes queridos.

E finalizou dizendo que o ato de incineração é muito importante pois ele confere a certeza de que essa substância nefasta, denominada droga, não retornará às ruas, ameaçando seriamente os jovens, as famílias, a economia, a saúde e a segurança pública.

Polícia Civil, compromisso com a verdade e justiça, disse o Delegado

Comentários