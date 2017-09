Após alta de mais de 10% em setembro, Petrobras reduz gasolina em 3,8%

Após um reajuste de mais de 10% apenas em setembro, a Petrobras informou nesta quarta-feira redução de 3,8% no preço da gasolina nas refinarias, a partir de quinta-feira, enquanto anunciou também um aumento de 0,7 por cento no valor do diesel, de acordo com publicação no site da companhia.

O reajuste veio após a Petrobras ter anunciado nos últimos dias aumentos de mais de 10 por cento para o preço da gasolina, em função da alta nas cotações internacionais decorrente do impacto da passagem da tempestade Harvey pelos Estados Unidos, que reduziu temporariamente a capacidade de refino do país.

A redução na gasolina da Petrobras ocorre após os preços futuros da gasolina nos EUA passarem a cair com a retomada das operações em parte do parque de refino, nesta semana.

* O Globo

