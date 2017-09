7 de setembro: evento cívico acontece na Praça de Evento às 7h

Neste 7 de setembro, feriado nacional, dia da Independência Brasileira, acontecerá em Chapadão do Sul o Evento Cívico na Praça de Evento, às 7h (MS).

Será hasteada a bandeira e a banda municipal tocará o hino municipal, estadual, nacional e da Independência do Brasil. A Prefeitura de Chapadão do Sul, a Secretaria de Cultura e Esporte e a Secretaria de Educação convidam toda população para estar presentes nesta importante ação cívica em comemoração à independência brasileira.

Independência do Brasil

A Independência do Brasil é celebrada em todo dia 07 de setembro. Essa comemoração acontece desde a época do Primeiro Império, que, a cada ano, rememorava a ocasião em que o país se tornou independente de Portugal no ano de 1822.

O processo de independência do Brasil teve como principais atores históricos, além do príncipe regente D. Pedro (que se tornou o imperador D. Pedro I), alguns representantes da elite interessada na ruptura entre Brasil e Portugal. Entre esses representantes, encontrava-se aquele que também se tornou um dos maiores articuladores do Império, José Bonifácio de Andrada e Silva.

Comentários