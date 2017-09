Prefeitura de Chapadão do Céu promoveu palestra motivacional para colaboradores

A Prefeitura de Chapadão do Céu a fim de motivar seus colaboradores, promoveu um encontro para palestra motivacional com o Professor Daniel Maciel.

Daniel, é considerado o maior motivador do momento, Palestrante Internacional com vasta experiência em gerenciar, unir e valorizar pessoas para que tenham resultados positivos, produtivos e lucrativos, conduzindo as equipes ao sucesso.

O evento aconteceu no auditório da Câmara dos Vereadores e contou com funcionários das Secretarias de Saúde, Administração, Obras e Ação Urbana e da Saneacéu.

O treinamento abordou os temas: “Quem não acredita no que fala, não convence quem escuta”; Não adianta ter uma empresa bonita com funcionários fracos e destreinados”; Treinar e motivar é melhor que trocar”; Sua atitude determina sua altitude”.

“Os pontos abordados pelo Professor Daniel são essenciais para um bom funcionamento de uma gestão pública, que também deve funcionar com uma empresa. Valorizamos nossos colaboradores e por isso incentivamos o crescimento profissional, consequentemente melhorando a administração e o trabalho em Chapadão do Céu”. Afirma o Prefeito Rogério Graxa.

Em 2016, Daniel Maciel foi homenageado com título de cidadão céu chapadense.

“ É uma honra estar mais uma vez aqui neste importante município, e a maneira de retribuir o meu título céu chapadense é ajudando no desenvolvimento profissional da cidade.” Agradece Daniel.

*Assecom PMCC

