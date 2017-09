Prefeitura de Alcinópolis realiza solenidade de abertura da Semana da Pátria

Na manhã desta terça-feira (05), ocorreu a solenidade de abertura da Semana da Pátria, em comemoração aos 195 anos da Independência do Brasil, com o hasteamento das bandeiras em frente à Prefeitura Municipal de Alcinópolis. A Banda Musical Iulle Martins Rezende executou o Hino Nacional enquanto o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, o vereador Alcir do Escritório e o Comandante da PM do município, Subtenente PM Idelbrando Teodoro da Silva Filho, hasteavam as Bandeiras.

Participaram do ato cívico secretários municipais, servidores públicos, representantes da sociedade civil, além de alunos da rede municipal e estadual de ensino. “Comemorar a data 7 de setembro não é só comemorar uma data cívica, mas antes, informar, formar, levar conhecimentos, atualizar informações, fazer com que a sociedade, em especial o aluno, cresça em conhecimentos e valores”, ressaltou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, professora Márcia Izabel de Souza, explicou que trazer os alunos para um momento como este é importante para reconhecerem o Brasil como um país diversificado, com suas riquezas, belezas naturais e sua história de Independência. “É com muito orgulho que hoje, depois de muitos anos, estamos realizando um ato cívico para lembrar uma das datas mais importantes do nosso país”, acrescentou.