Melhores do Ano será dia 17 de novembro com show da Banda Estrela Super Som

O promoter Elton Silva anunciou nessa semana, a data da realização da festa da entrega do troféu dos Melhores do ano.

A noite que agrega todas as classes sociais da cidade será realizada no dia 17 de novembro, no Salão de Eventos do Sindicato Rural.

Elton Silva, disse que o troféu deste já está sendo confeccionado e será uma réplica da estatueta do troféu do Oscar.

Outra novidade da festa será a presença da Banda Show Estrela Super Som, que vai animar o baile após a cerimônia de entrega dos troféus.

As pesquisas serão realizadas na casas e comércios, num total de 500 entrevistados, neste mês de setembro.

Esta será a 15ª Edição do Troféu de melhores do ano, promovido pelo promoter Elton Silva.

