Lote Urbanizado: Após sorteio, 16 famílias receberam seus lotes em Chapadão do Sul

Estiveram presentes em Chapadão do Sul os técnicos assistentes sociais Willian e Flávia, e o engenheiro Antônio da AGEHAB, Agência de Habitação Popular do Mato Grosso do Sul, para realizar o sorteio dos lotes entre as famílias beneficiadas e tratar dos próximos passos em relação a construção das obras.

A reunião ocorreu na Secretaria de Assistência Social às 18h com a presença de todas as famílias beneficiadas, que se mostravam muito ansiosas e que depois do sorteio estavam completamente emocionados.

Durante a reunião o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, ao lado da secretária de Assistência Social Maria das Dores, usou da palavra para expressar sua convicção sobre a importância quanto a família conseguir sua casa própria e os cuidados que deverá ter para que este imóvel lhes garanta um futuro mais tranquilo.

O sorteio ocorreu no final da reunião num clima tranquilo, acompanhado também da arquiteta Marceli Korb, assistentes sociais Vânia Krudga e Nara Foleto Bemme, secretário de governo Guilherme Alves Diniz Neto, e as técnicas do Setor de Habitação Ivânia Marisa Sebastiany e Thais de Almeida, além dos beneficiários e suas famílias.

Confira a galeria de fotos clicando aqui.

Lote Urbanizado

O projeto Lote Urbanizado visa atender famílias com renda de até 5 salários mínimos e que não tenham sido beneficiadas em outros programas habitacionais. Para a construção da moradia o município doa o terreno e a assistência técnica, já o governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia.

