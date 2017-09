Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Aproveite a influência para colocar em dia seus negócios e compromissos que estão em atraso. Êxito sentimental, amoroso e profissional. Tudo indica que será bem sucedido com pessoas do sexo oposto. Predisposição a ter alguns aborrecimentos ligados aos amigos que não lhe são leais.

TOURO – As críticas deverão ser evitadas, juntamente com as ações violentas. Terá sucesso e bastante felicidade, na vida sentimental e amorosa. Atenção e compreensão aos sues atuais problemas poderá lhe trazer reais benefícios.

GÊMEOS – A posição dos astros indica favorecimento em todos os seus interesses. Criaturas ou ocorrências dispersivas poderão desviar sua atenção dos compromissos e problemas mais importantes do dia. Não permita que isto aconteça. Fluxo excelente para as diversões.

CÂNCER – A posição da lua é ótima para compra e venda de propriedades, e para construir casa própria se ainda não têm. Esmero e capricho demasiados poderão resultar em perda de tempo. A solução dos pequenos incidentes cotidianos traz como resultado uma criatividade que tinha ficado apagada.

LEÃO – No setor profissional procure um melhor direcionamento. Contudo, não se deixe influenciar como de costume, pelas coisas irreais. Se você ainda não conseguiu encontrar o seu par perfeito, poderá ter alguma surpresa.

VIRGEM – Fluxo astral é dos mais propícios a todos os seus interesses materiais. Esforce-se o mais que puder que conseguirá realizar todos os seus desejos. Continue seu projeto que ficou esquecido pelo tempo. Bom êxito em toda e qualquer atividade comercial. Melhores lucros em perspectiva.

LIBRA – Confie em si mesmo procurando compreender o seu valor profissional. Leia penetre nas coisas para realmente melhorar e valorizar o seu intelecto e sua personalidade. Do ponto de vista material, este dia poderá lhe trazer novidades.

ESCORPIÃO – Pessoas amigas estão dispostas a ajudar você. Use de tato para influenciar os seus superiores hierárquicos. O período revela maiores vantagens para as pessoas que estudam, e uma aproximação benéfica com pessoas do sexo oposto.

SAGITÁRIO – Suas energias poderão ser empregadas com resultado. Evite assumir compromissos contra os seus interesses. O dia também poderá ser aproveitado para tratar das questões de heranças, legados e tudo o que diga respeito ao dinheiro.

CAPRICÓRNIO – Excelente para novas associações e aos negócios comerciais. Também com o seu jeito possessivo de ser, a pessoa amada se ressentirá com tantas crises de ciúme. Cuidado para que esse tipo de atitude não afaste definitivamente o ser amado da sua vida.

AQUÁRIO – Não realize novos negócios, tome muito cuidado com – acidentes e procure se precaver contra os inimigos ocultos. Apesar do clima favorável ao amor, não espere grandes definições neste período. Todavia, êxito no ocultismo.

PEIXES – Algumas perturbações passageiras com os filhos estão previstas hoje. Aja com calma que tudo tende a dar certo. Melhora das chances gerais. A razão volta a comandar suas atividades, e, você se verá livre do nervosismo e irritação.

