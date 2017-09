Festa das Nações alegrou a noite dos pais dos alunos da Escola Cecilia Meireles

No último sábado, 02, aconteceu a Festa das Nações, na Escola Municipal Cecilia Meireles. O evento que iniciou as 19h tinha como objetivo trazer um pouco mais sobre as outras culturas para os alunos e pais presentes, além de promover apresentação culturais e aumentar o vínculo entre família e escola.

Com uma grande estrutura montada na quadra de esporte da escola, centenas de pais estiveram presentes para prestigiar as apresentações dos alunos. As turmas se apresentaram trazendo cultura de diversos pais: Grécia, Argentina, Estados Unidos e muito mais. Estavam presentes o secretário de Educação Guerino Perius e o diretor da Escola Cleber Torres.

Antes das apresentações das crianças, o CTG Cultivando a Tradição realizou uma apresentação artística com músicas gaúchas.

Além das apresentações, tinham brinquedos para as crianças se divertirem e praça de alimentação com churrasquinho, pastel, churros, doces e muito mais.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza a Secretaria de Educação e a Escola Cecilia Meireles por esse importante evento educacional em nosso município.

*Assecom PMCS

Comentários