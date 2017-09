Estado deve ampliar em 2,78% a área plantada de soja

Estimativa é de que plantio atinja 2,59 milhões de hectares

Mato Grosso do Sul deverá ampliar em 2,78% a área cultivada com soja nesta safra que começa a ser plantada na segunda quinzena do mês. A estimativa, segundo a consultoria INTL FCStone, é de que a oleaginosa ocupe 2,59 milhões de hectares este ano.

Com a reta final da colheita do milho safrinha e o fim do vazio sanitário da soja no dia 15, o lançamento oficial da safra 2017/2018 para o grão já tem data para acontecer: no dia 18, em evento organizado pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS), na Fazenda J Basso, em Ponta Porã.

As projeções oficiais da entidade ainda estão em fase de avaliação; mas, em entrevista ao Correio do Estado, o presidente da entidade, Christiano Bortolotto, já antecipou que neste ano o produtor de Mato Grosso do Sul vai trabalhar “com números conservadores de produção e produtividade”.

Neste ano, a safra de soja no Estado teve produção de 8,48 milhões de toneladas, em uma área cultivada de 2,52 milhões de hectares, de acordo com informações da associação.

Em relação ao ciclo anterior, a produção do grão teve crescimento de 11,6% e a área plantada apresentou expansão de 2,4%. Já a produtividade teve incremento de 8,9% diante da safra passada e fechou em 56,1 sacas por hectare.

