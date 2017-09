Agosto Lilás atingiu 1.600 pessoas diretamente em Chapadão do Sul

A Secretaria de Assistência Social, por meio da coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Katiusce Nogueira, realizou um balanço sobre a Campanha Agosto Lilás, realizada no município de Chapadão do Sul, que foi enviado para o governo estadual.

No documento, está especificado todas a ações realizadas, mas em resumo, foram realizadas: Palestras do Programa “Maria da Penha vai à Escola”; “Rodas de Conversa” sobre a Lei Maria da Penha e violência doméstica com mulheres beneficiárias de programas sociais no CRAS Cerrado para um total de 35 mulheres e no CRAS Parque União um total de 33 mulheres; no Centro Sócio Educativo Nossa Senhora das Graças com presença de 86 pais das crianças atendidas no local; no Espaço CONVIVER, onde participaram da ação 63 pessoas; uma reunião com a promotora de Justiça, do Ministério Público estadual, Drª Fernanda Azambuja para discutir casos de relevância no município e que permeiam os atendimentos de vários setores da Rede; Reunião das Gestoras Municipais de Assistência Social; Elaboração com o Ministério Público Estadual a garantia de que a Rede de Atendimento de Paraíso das Águas fosse convidada para as capacitações e eventos programados para o mês; uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, mais especificamente com o NASF onde foram ministraram várias palestras para usuários dos ESF’s e Sistema de Saúde: ESF’s Saúde Lar, Esperança, Flamboyant, Planalto e Central; uma parceria com a Fundação Ulysses Guimarães, onde foi promovido o Curso “Políticas Públicas de Gênero”, onde participaram do evento 44 mulheres e 01 homem; foi proporcionado à Comunidade Acadêmica e sociedade em geral, uma palestra com o tema “Práticas Reprodutoras de Desigualdades e Dimensão Simbólica da Violência de Gênero”, em que compareceram mais de 100 acadêmicos; capacitação para a Rede de atendimento, composta por Saúde, Educação e Assistência Social, onde foi realizado um treinamento cujo tema foi “Empodera&Ação: O poder da mulher no combate à violência”.

Além disso, foram realizadas: Blitz educativa em vias públicas em companhia dos Policiais da 4ª CIA Independente de Polícia Militar de Chapadão do Sul, fez- se um bloqueio parcial das Avenidas 11 e Goiás; Panfletagens em locais públicos: quando parte da Equipe estava com a Polícia Militar, efetuado a Blitz Educativa, outra parte saiu pelo comércio da região, para panfletar e orientar as trabalhadoras do comércio próximo.

O Paço Municipal e a Câmara de Vereadores assumiram também a Campanha Agosto Lilás, enfeitando sua fachada e o site oficial da Prefeitura, bem como adotando a logo da campanha e compartilhando os posts diários do Facebook da Câmara.

No total de pessoas alcançadas diretamente com a campanha “Agosto Lilás” no município, a estimativa foi de 1.600, tendo como base o fluxo de atendimentos nos ESF’s, funcionários públicos capacitados, pessoas alcançadas nas blitzes, etc.

Vale ressaltar que em caso de urgência o telefone é o 190, denúncias devem ser feitas no telefone 180. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3562-1354 ou (67) 3562-2106