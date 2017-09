3ª parcela do IPTU 2017 pode ser paga até o dia 11 de setembro

No próximo dia 10 vence o prazo para o pagamento com desconto da terceira parcela do IPTU 2017 para os contribuintes que optaram pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano. Contudo, a data será em um domingo, e os contribuintes podem efetuar o pagamento até o dia 11, na segunda-feira, mantendo o benefício do desconto.

O IPTU pode ser pago na rede bancária autorizada, tais como: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicredi, bem como seus respectivos terminais eletrônicos e correspondentes bancários, além da Casa Lotérica.

De acordo com a Lei Complementar 037, de 21 de dezembro de 2006, o IPTU não pago em sua data original sofrerá incidência de atualização monetária, multa e juros, bem como à perda dos descontos previstos para o seu respectivo vencimento; e o imposto com vencimento em feriado ou final de semana poderá ser pago no primeiro dia útil subsequente à data de vencimento.

PREMIAÇÃO

A Prefeitura de Chapadão do Sul oferecerá R$ 100 mil em prêmios na Campanha do IPTU 2017.

A Secretaria de Finanças e Planejamento informa que essa é a maior premiação já oferecida e este ano, atendendo reivindicação da população, será feito o sorteio de vale créditos em dinheiro, que será depositado na conta corrente ou poupança do contribuinte sorteado.

A premiação do IPTU 2017 será:

40 (quarenta) vale créditos no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada;

15 (quinze) vale créditos no valor de R$ 2.007,80 (dois mil e sete reais e oitenta centavos) cada;

01 (um) vale crédito no valor de R$ 3.112,00 (três mil e cento e doze reais);

01 (um) vale crédito no valor de R$ 4.340,50 (quatro mil e trezentos e quarenta reais e cinquenta centavos);

01 (um) vale crédito no valor de R$ 5.697,45 (cinco mil e seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos);

01 (um) vale crédito no valor de R$ 9.835,38 (nove mil e oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos);

01 (um) vale crédito no valor de R$ 12.594,00 (doze mil e quinhentos e noventa e quatro reais).

Pague em dia, garanta desconto e ganhe prêmios!

