Prefeito João Carlos Krug se reúne com representante de importante feira agropecuária de Mineiros-GO

O Prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, recebeu na tarde desta segunda-feira, 04, em seu gabinete o vice-presidente da Comiva, Cooperativa Mista Agropecuária do Vale do Araguaia, Deusdedeth Rezende Barbosa, que apresentou a FEINAGRO, Feira de Negócios Agropecuários da Comiva, que acontecerá entre os dias 20 e 22 de setembro em Mineiros-GO.

Distante 230 km de Chapadão do Sul, Mineiros tem uma população estimada pelo IBGE de 62.750 habitantes. O evento que será na realizada na cidade goiana tem como objetivo atender as necessidades dos produtores rurais da região, inovar e realizar um evento pioneiro, com foco voltado para geração de negócios, difusão de tecnologias e treinamentos, envolvendo todo o composto do agronegócio.

O Prefeito João Carlos Krug parabenizou Deusdedeth pela realização do evento, e lembrou que essas feiras são fundamentais para o desenvolvimento e progresso das cidades que têm sua base econômica na agricultura, como Chapadão do Sul e Mineiros. “Assim como a Exposul chegou neste ano na sua 25ª edição, desejo toda sorte a essa nova feira agropecuária, que ela possa fazer parte do nosso calendário anual do agronegócio regional”, finalizou o gestor.

FEINAGRO

Nesta primeira edição da FEINAGRO 2017, a COMIVA promoverá o encontro de todos os membros da cadeia produtiva, apresentando as novidades do Setor, como também, cursos, palestras, expositores, rodadas de negócios, conhecimento, tecnologia e inovação, além de parceiros de grande importância, como bancos, entidades e empresas do segmento agropecuário.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial da FEINAGRO.

*Assecom PMCS

