MP abre inquérito para apurar baixo efetivo da Polícia Militar em Mato Grosso do Sul

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) abriu um inquérito civil para apurar o baixo efetivo da Polícia Militar do estado (PM). O edital, foi publicado na edição desta segunda-feira (4), do órgão e foi assinado pela promotora de Justiça Luciana Moreira Schenk, do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep).

Um levantamento da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul (ACS/PMBM/MS), aponta que o déficit atual no estado é de 4 mil policiais militares e que a situação tem se agravado pelo elevado número de profissionais que tem pedido para entrar na reserva. A entidade destaca que com base em publicações no Diário Oficial do estado, que somente no último ano, pelo menos 600 policiais militares fizeram o requerimento.