Conselho do Meio Ambiente conhece situação atual da CTR de Chapadão do Sul

O Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA) teve uma importante reunião no último dia 31 de agosto para conhecer a atual situação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Chapadão do Sul. A reunião teve a presença do interventor da CTR, o engenheiro agrônomo Marcelo Bexiga e consultor ambiental contratado pela Prefeitura Marcondes Moreira Sousa, que apresentaram aos conselheiros relatórios sobre a situação atual.

No dia 9 de março, por determinação do Prefeito João Carlos Krug, o interventor Marcelo Bexiga assumiu a administração da parceria público-privada, a fim de manter as licenças ambientais, acerto de contas, pendências e uma análise do que feito e o que precisa ser realizado.

Durante a reunião com o CMMA, o interventor fez um breve histórico da parceria público privada – CTR/Prefeitura e explanou sobre atual situação e como estão os processos em andamento. Houve a intervenção devido a descumprimentos das normas e das cláusulas de contrato e um entrave administrativo que está em discussão entre prefeitura e empresa que anteriormente administrava a CTR. Será feito um relatório geral do processo que termina no dia 09 de setembro, com as conclusões finais.

O CMMA solicitou uma cópia do relatório final. O consultor ambiental, Marcondes falou sobre os problemas que estão sendo enfrentados e que se está caminhando para uma definição e uma das sugestões é a criação de uma Autarquia para gerenciar a CTR. Salientou também da importância do CMMA na fiscalização de projetos realizados ao meio ambiente pela Prefeitura. Foi aberta uma discussão e os conselheiros fizeram suas colocações e tiraram suas dúvidas com o interventor.

Na sequência da reunião, foi solicitado ao conselheiro Bruno, representante da SANESUL, uma visita dos conselheiros à Estação de Tratamento de Esgoto. Uma data será agendada posteriormente.

Estiveram presentes na reunião do CMMA representantes das seguintes entidades: Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, Procon, Rotary, Sanesul, Crea, ONG arca de Noé, Agraer, Ampasul, UFMS e Câmara Municipal.

O CMMA vem monitorando os projetos relacionados ao meio ambiente e sua conservação.

*Assecom PMCS

