Cassilândia poderá ter uma unidade do Hospital do Câncer de Barretos

Devido a sua privilegiada posição geográfica Cassilândia poderá ser construida uma unidade do Hospital do Câncer de Barretos, como já ocorre em Jales (SP).

Calixto, do setor de arrecadação do Hospital do Câncer, revelou hoje em entrevista na Rádio Patriarca que existe projeto neste sentido.

Explicou que para o funcionamento é necessário ter verbas estaduais, caso contrário o projeto se torna inviável. Dia 11, ainda sem horário definido, fará uma reunião em Cassilândia com a classe política, empresários e entidades para tratar do assunto.

