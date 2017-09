Aroeira Empreendedora: Administração Municipal e UFMS levam palestras para assentados

A Prefeitura de Chapadão do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDEMA, empenha o Projeto Aroeira Empreendedora, que visa colaborar com capacitações técnica e de trabalho para os assentados dessa comunidade tão importante para Chapadão do Sul.

Dentre um dos tópicos deste projeto, está sendo realizado a “Universidade no Campo: Semeando técnica, colhendo resultados”, onde foi firmado uma parceria com a UFMS-Chapadão do Sul, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Em um primeiro momento foi aplicado um questionário para os assentados para traçar o perfil da comunidade e entender quais suas principais demandas.

Agora, com o perfil traçado, inicia a segunda etapa do processo, que prevê cinco etapas, com o início do atendimento ao Assentamento Aroeira. Assim, foram realizadas duas palestras, a primeira sobre Calagem e Adubação do Solo, e a segunda sobre Cooperativismo e Associativismo. Na oportunidade, estiveram presentes o secretário da SEDEMA, Felipe Batista, e o adjunto André dos Anjos.

Durante as palestras, mais de 20 representantes de famílias assentadas estavam presentes para adquirir conhecimentos sobre e assunto e também sanarem dúvidas.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza a SEDEMA e a UFMS por essa parceria que já está gerando resultados positivos no Assentamento Aroeira.

