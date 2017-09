PARANAÍBA – Duas pessoas morrem em acidente na BR-158

Um acidente no início da noite de ontem, 1º, deixou duas vítimas fatais na BR-158, próximo ao córrego Três Barras.

Dois homens morreram com o impacto da batida de um carro de passeio na traseira de um caminhão que estava parado as margens da rodovia, devido a problemas mecânicos. Uma mulher e um cachorro da raça poodle ficaram gravemente feridos. Eles também estavam no carro que bateu no caminhão.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista era casado com a mulher que sobreviveu e o casal é natural da cidade de São José do Rio Preto-SP.

A outra vítima, estava no banco dianteiro e era natural de Itajá-GO.

O Corpo de Bombeiros realizou o resgate da sobrevivente e retirou os corpos dos homens do veículo. Eles foram levados pela funerária de plantão ao Instituto Médico Legal de Paranaíba.

O trânsito ficou lento na região onde ocorreu o acidente, mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que registrou o acidente, fez o controle do tráfego e depois a pista voltou a ter o fluxo normal.

*Tribuna Livre

