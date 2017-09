Bombeiros tiveram que apagar tres incendeio em vegetação neste domingo

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul teve que atender duas ocorrências – quase simultaneamente – de incêndios em áreas com vegetação seca por volta das 12hs50 deste domingo. A guarnição se dirigia para apagar o fogo num terreno baldio no bairro esplanada III quando foi informa sobre outro sinistro próximo à fazenda Campo Bom, perto do lago de água pluvial.

No caminho outra solicitação pedia ajuda para debelar as chamas vindas de terreno baldio que atingia uma residência na rua Sergipe.

Os bombeiros atenderam as ocorrências por ordem de autoridade e apagaram o fogo que começava a queimar a casa, num procedimento rápido. Segundo os vizinhos a obra está há muito tempo e o mato cresceu em sua volta criando condições para a produção de fogo que queimou o “beiral” da casa.

fotos bombeiros – chapadensenews

Comentários