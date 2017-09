Saibam quanto de verbas os deputados e senadores destinaram para Chapadão do Sul

A reportagem do nosso site, procurou nessa semana, a Secretaria de Infraestrutura do município de Chapadão do Sul, com o objetivo de ter o conhecimento dos valores de emendas destinadas ao município, pelos Câmara Federal e Senado, que receberam votos dos eleitores sul-chapadenses. A titular da pasta Sônia Maran, fez um levantamento dos últimos três anos até a data de 29 de agosto. Veja abaixo as emendas destinadas pelos parlamentares.

Deputado Federal: Carlos Marun (PMDB) teve 1.122 votos Valor destinado R$ 0,00 Luiz H. Mandeta (DEM) – teve 1.289 votos – valor destinado – R$ 500 mil reais. Geraldo Rezende PSDB teve 20 votos – destinou R$ 500 mil Dagoberto Nogueira –PDT – teve 194 – destinou R$ 443, 650.00 Tereza Cristina PSB – teve 995 votos e liberou R$ 1.643.100.00 Elizeu Dionizio PSDB – teve 260 votos e liberou 600 mil Zeca do PT – teve 676 votos – destinou R$ 0,00 Senadores Simone Tebet- PMDB teve 5.850 votos – liberou R$ 300 mil Moka PMDB – teve 4.660 votos – destinou R$ 0,00

Sônia Maran no informou que o levantamento foi feito através do SIGOV.

A deputada Tereza Cristina é a atual campeão de emendas para o município. Ela que teve menos votos do que Marun e Mandeta.

Já o deputado Carlos Marun, segundo mais votado no município, consta que não teve nenhuma verba parlamentar aprovada para Chapadão do Sul.

Pelo relatório apresentado, a decepção fica para os dois Senadores Moka e Simone, que foram os mais votados, juntos tiveram mais de 10 mil votos e consta apenas, apenas R$ 300 mil da senadora.

A decepção fica para o Senador Moka, com seus 4.660 votos, não consta nenhuma liberação de verba para Chapadão do Sul.

