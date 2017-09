Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Propício para ir a festividades, reuniões sociais e para obter conselhos de pessoas dotadas de grandes conhecimentos. Boas chances no setor amoroso e da amizade. Excelente intuição e disposição. Um dia indicado para a vida social e sentimental.

TOURO – Indícios de êxito nas questões que demandem sigilo. Dia excelente para resolver um problema financeiro. Muita produção profissional e muita facilidade para arranjar empréstimos de dinheiro para solucionar suas dificuldades financeiras.

GÊMEOS – As primeiras horas do dia poderão lhe trazer conhecimentos que ajudarão você a superar qualquer obstáculo que possa surgir. Estará predisposto, alegre e otimista. Surpresas agradáveis à tarde. Grande chance de ganho em jogos e na loteria.

CÂNCER – Continue se esforçando no campo profissional, pois espetaculares serão as chances de elevação material. Bons negócios em vista e excelente influência astral para a vida sentimental e amorosa. Alimente apenas pensamentos otimistas e, não exija muito de si mesmo.

LEÃO – Dê vazão ao seu otimismo. Tome as iniciativas que julgar indispensáveis. Tudo o que arquitetar neste dia, deverá ser feito com intuição. Influência dos astros também benéfica às novas empresas e novos negócios.

VIRGEM – Muito bom dia para fazer novas experiências científicas ou psíquicas para a assinatura de contratos e às diversões, e para a vida sentimental e amorosa. Este dia também pode marcar muita felicidade em seu lar, apesar de pequenos contratempos.

LIBRA – Ótimo fluxo astral para o tratamento de sua beleza física, e para impor mais moral em seu ambiente social. Aprenda a conseguir maior equilíbrio em suas ações. Ainda a tempo de rever tudo e encaixar as coisas nos seus devidos lugares.

ESCORPIÃO – Êxito nas investigações e no ocultismo de um modo geral. Seu contagiante otimismo poderá ser abalado por desgastes nos setores profissional e familiar, com os quais você está com certas dificuldades em lidar. Não abuse da velocidade ao dirigir. As disputas no lar deverão ser evitadas.

SAGITÁRIO – Você deverá evitar discussões atritos e disputas com autoridades. Certos momentos de iluminação neste dia farão você perceber que a sua vida está se dirigindo a um rumo que não lhe agrada em nada. Ainda a tempo de rever tudo e encaixar as coisas nos seus devidos lugares.

CAPRICÓRNIO – Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. Êxito técnico, intelectual e científico. Leve mais em consideração a pessoa amada. Observe as suas palavras, evitando atritos e discussões provocadas pela sua incompreensão.

AQUÁRIO – Evite se aborrecer por pequenas coisas. Não faça concessão ao pessimismo ou ideias negativas. Dia favorecido no progresso artístico e na popularidade. Observe as suas palavras, evitando atritos provocados pela sua incompreensão.

PEIXES – Tendência para investigar assuntos como a química e a medicina. Evite as aventuras perigosas. Alguns obstáculos poderão se apresentar, todavia, nada conseguirá demovê-lo de seus propósitos, e no final, quem lucrará será você.

