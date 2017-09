Coluna do Roberto Costa

1º ROUND – Os acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) estão sem entender até agora o que levou quatro jovens mulheres a promoverem tremenda pancadaria tão por causa de uma escada.

**

2º ROUND – As envolvidas são dos cursos de Direito e Enfermagem. Ainda não se sabe que tipo de punição será aplicada em nome da tão rigorosa disciplina salesiana.

**

VIDEOMONITORAMENTO – É o que está propondo o deputado estadual Amarildo Cruz, do PT, em asilos, creches e pré-escolas. Segurança é a justificativa apresentada pelo parlamentar.

**

ACEITA – Se o ex-governador André Puccinelli se ver impossibilitado de aceitar a indicação de seu nome para disputar as eleições de 2018, o deputado estadual Eduardo Rocha já se colocou à disposição.

**

SUCESSÃO – E por falar em sucesso estadual, o prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos do Rosa (PR), está levando a sério a inclusão de seu nome na disputa pelo Governo do Estado.

**

INCOMODANDO – Waldeli deve estar contrariando os interesses de integrantes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro igualmente sonhando o Parque dos Poderes.

**

CAMPANHA ROSA – Dizem nos bastidores da política que a senadora Simone Tebet estaria estimulando Waldeli a disputar uma das oito cadeiras na Câmara Federal. Ela sonha em mudar a cor da governadoria.

**

TORNOZELEIRA – Se depender do deputado estadual Coronel David, do PSC, presos considerados ricos irão bancar o acessório que monitora os passos do pessoal da lava-jato.

**

CAVALO DE TRÓIA I – Deis diretores do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) de Mato Grosso do Sul pediram exoneração dos cargos depois da prisão durante da Operação Antivírus.

**

CAVALO DE TRÓIA II – Além de Gerson Claro foram exonerados Donizete Aparecido da Silva (Diretor-Adjunto), Erico Mendonça (Chefe de Departamento), Celso Braz de Oliveira Santos (Diretor de Administração) e Gerson Tomi (Finanças e Diretor de Tecnologia).

**

ANTIDOTO – A ação governamental foi rápida. O governador Reinaldo Azambuja nomeou o ex-prefeito de Nova Andradina, Roberto Hashioka, como diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito.

**

CONCURSADOS – O presidente da Assembleia Legislativa, Oswaldo Mochi Júnior, deu posse a 29 novos servidores da Casa de Leis que foram aprovados em concurso público.

**

CRESCENTE – O advogado trabalhista e escritor José Carlos Manhabusco, indiscutivelmente um dos grandes profissionais na área em que atua, tem sido constantemente convidado para proferir palestras.

**

HENRY FORD – “Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência.”

