Campanha de Arrecadação de garrafas PET vai sortear uma bicicleta

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana está arrecadando garrafas PET, que serão usadas na decoração natalina da cidade.

A Campanha de Arrecadação de Garrafas PET teve início neste mês de agosto, e a decoração com essas garrafas, além de gerar uma economia ao município, são opções criativas e únicas, que deixam a cidade bonita e ajudam na preservação do meio ambiente, pois as garrafas que iriam para o lixo serão usadas em benefício da população.

Ao final da campanha, será sorteada uma bicicleta para as pessoas que tiverem ajudado na arrecadação das garrafas.

Para ter direito ao sorteio, basta juntar cinco garrafas PET(de qualquer tamanho)e trocar por um cupom que dará direito ao sorteio.

Quanto mais garrafas você juntar, maior será sua chance de ganhar.

Lembrando que, cinco garrafas dão direito a um cupom e qualquer pessoa pode estar participando da Campanha.

Os postos de coleta são: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas.

Informações pelo telefone: 32481040 (ramal 224).

*ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários