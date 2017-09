Prefeitura lançará o Programa Lote Urbanizado em parceria com a AGEHAB

A Prefeitura de Figueirão propôs ao Estado uma parceria mais ampla para buscar reduzir o déficit habitacional no município. Utilizando o programa Estadual ‘Lote Urbanizado’ – onde o município participa com o terreno e a assistência técnica, já o governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia – o Prefeito Rogério Rosalin sugeriu que o município faça um aporte que irá variar entre R$ 10.000,00 e R$ 25.000,00 para auxiliar as famílias no investimento com a construção.

Desta forma, além das 50 unidades habitacionais agendadas para serem entregues no dia 30 de setembro, o município conseguirá contemplar mais famílias, que ainda esperam pela realização do sonho da casa própria. A ideia, segundo o prefeito Rogério é atender um maior número de famílias que ainda esperam para realizar o sonho da casa própria

Segundo Rogério, para que este projeto, que é piloto, seja realizado, a Prefeitura irá fazer estudos de viabilidade financeira e ainda fazer novo cadastramento das famílias.

Rogério lembrou que a preocupação em atender as famílias mais necessitadas com uma moradia é permanente e que na ação que culminou em uma profícua reunião na Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, a Agehab, esse projeto já estava sendo idealizado pela primeira dama Graciela Rosalin há algum tempo, ela de prontidão repassou e solicitou ajuda dos vereadores Thiago Pernambuco e Flávia Bravo. “Em breve estaremos realizando reunião passando todos os detalhes para a população, mas vamos tomar todas as providências para colocar esse projeto em andamento o quanto antes e assim poder ver mais famílias de Figueirão realizando esse sonho, um sonho que oferece dignidade e melhoria na qualidade de vida de todos”, completou.

Como participar do Programa Lote Urbanizado – Para participar o pretendente tem que realizar o cadastramento no sistema de inscrição da AGEHAB que em breve a prefeitura estará realizando essa divulgação para a atualização desse novo cadastramento.