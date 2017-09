Prefeito João Carlos Krug realiza visita nas importantes obras que acontecem em Chapadão do Sul

O Prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, esteve vistoriando diversas sobras que estão sendo realizadas no município, na tarde desta sexta-feira, 01.

O prefeito aproveitou a oportunidade para visitar a construção de meios-fios, terraplanagem, drenagem, manutenção do lago de contenção de águas pluviais e demais obras que estão sendo realizadas pela Secretaria de Obras.

Em um trabalho impar que está sendo realizado no município, a administração municipal trabalha em diversas vias simultaneamente: Av. Santa Catarina, Rua Bandeirantes, Rua Fatima do Sul, Recuperação da área com erosão na Av. Mato Grosso do Sul e diversas outras ruas.

Em conversa com o secretário de Obras, Ivanor Zorzo, o gestor municipal avaliou positivamente as obras, que trazem progresso e desenvolvimento para Chapadão do Sul, atendendo diretamente as demandas da população sul-chapadense.

Como anunciado anteriormente por João Carlos Krug, “2017 terá o maior investimento em galeria de águas pluviais e pavimentação da história de Chapadão do Sul”. Na totalidade, deverá ser feito em asfalto em 120.000 m² de vias públicas, representando 15 km de asfalto.

Iluminação de LED

Na Av. Goiás, algumas quadras já receberam a iluminação de LED, que em breve já estará instalada em cinco avenidas: Goiás, Brasil, Dois, Quatro e Dezesseis. Assim, trará diversos benefícios para a população sul-chapadense O primeiro é o consumo de energia e eficiência: a energia consumida pelo LED é revertida em iluminação e não em calor, assim, não desperdiça energia. Além disso, a luz de LED dura aproximadamente 50.000 horas, enquanto as Fluorescente compacta apenas 6.000.

