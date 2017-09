Pauta da Sessão Ordinária de Nº 1163

PAUTA PARA A 1163ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 04/09/2017 – SEGUNDA – FEIRA

ÀS 19h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Requerimento nº 69/2017 Vereador Professor Cícero

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação. Guerino Perius, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:

1. Explicações sobre as salas de tecnologia pois não estão funcionando. Qual a previsão para que elas entrem em operação.

2. Se as salas de tecnologia não estão em funcionamento porque há uma Diretor de Tecnologia contratado?

3. Onde estão as máquinas de xerox das escolas? Pois os professores estão tendo seu trabalho limitado e prejudicado por falta de material pedagógico haja visto não haver apostilas nem livros didáticos para uso com os alunos.

Requerimento nº 70/2017 Vereador Professor Cícero

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia a Secretária de Assistência Social, Maria das Dores Z. Krug e a Coordenadora do IEL, Maristela Fraga Domingues, solicitando que seja encaminhado a esta Casa de Leis o Relatório de Presença e Notas dos Estagiários, pertencentes ao Programa IEL (comprovantes de rendimento escolar e presença).

Requerimento nº 71/2017 Vereador Alirio Bacca

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Comandante da 4º CIA Independente da Policia Militar em Chapadão do Sul, Tenente Coronel Marcos do Nascimento Silva, solicitando que seja encaminhado a esta Casa de Leis o que segue:

– Relatório dos acidentes de trânsito ocorridos em nosso município, nos anos de 2016 e 2017, contendo data, hora, local e possíveis lesões sofridas.

Indicação nº 348/2017 Vereador Professor Cícero

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Estadual. Junior Mochi, solicitando a destinação de Emenda Parlamentar para a Escola Estadual Augusto krug Neto, para reforma da calçada na Avenida Oito.

Indicação nº 349/2017 Vereador Professor Cícero

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Estadual. Junior Mochi, solicitando a destinação de Emenda Parlamentar para a Escola Estadual Augusto krug Neto, para equipar o laboratório de ciências que está sendo reformado pelos alunos sob coordenação do Professor Cassio e demais profissionais.

Indicação nº 350/2017 Vereador Professor Cícero

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente às Instituições não governamentais, de nosso Município, com ou sem fins lucrativos, para que se engajem na campanha de prevenção a violência contra a mulher promovendo ciclos de palestras dentro de seus contextos, a fim de que os meios de comunicação desenvolvam campanhas de caráter social.

Indicação nº 351/2017 Vereadora Alline Tontini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente a Deputada Estadual, Mara Caseiro, solicitando a destinação de Emenda Parlamentar para aquisição de um Aparelho de Vídeolaparoscopia, para o Hospital Municipal de Chapadão do Sul-MS.

Indicação nº 352/2017 Ver. Alirio Bacca

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a instalação de placas indicativas nas estradas do interior, sinalizando as regiões e assentamentos.

Indicação nº 353/2017 Ver. Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a instalação de caixas de contenção de água nas laterais da estrada que dá acesso ao Assentamento Aroeira.

Indicação nº 354/2017 Ver. Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Delegado da Receita Federal, Edson Ishikawa, solicitando a destinação para o nosso Município, de um Caminhão Truck Carga Seca, para uso da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, no transporte de equipamentos rurais e tratores para os Assentamentos e Sítios de Chapadão do Sul – MS.

Indicação nº 355/2017 Vereador Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente a Senadora Simone Tebet, solicitando a destinação de recurso orçamentário e financeiro (Emenda Parlamentar) para aquisição de um automóvel, a ser destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Chapadão do Sul – MS.

Indicação nº 356/2017 Ver. Toninho Assunção

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando para que seja feito o prolongamento da Pavimentação Asfáltica da Rua dos Lírios, no Parque União.

Indicação nº 357/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Senador, Pedro Chaves, solicitando a liberação de Recursos Financeiros e Orçamentários para aquisição de uma UTI móvel (ambulância), destinada a atender pacientes de Chapadão do Sul que necessitam de transporte adequado (urgência e emergência) para a capital do Estado.

Indicação nº 358/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Ministro de Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, solicitando a instalação de um Posto da Polícia Rodoviária Federal em Chapadão do Sul – MS.

Indicação nº 359/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Ministro da Saúde Ricardo Barros, solicitando a implantação do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em Chapadão do Sul – MS.

Indicação nº 360/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Diretor Executivo da TV Morena, Nicomedes Silva Filho, solicitando para que seja feita a instalação do Sinal Digital de TV, em Chapadão do Sul –MS.

MENSAGEM DO EXECUTIVO

Mensagem nº 044/2017: Encaminha Projeto de Lei Nº 41/2017 Executivo que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Chapadão do Sul – MS, para o período de 2018/2021.

Mensagem nº 045/2017: Encaminha Projeto de Lei Nº 42/2017 Executivo que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Chapadão do Sul – MS, para o exercício de 2018, e dá outras providências”.

SECRETARIA DAS SESSÕES 01 DE SETEMBRO DE 2017.

Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,

Coordenadora de Atividades Legislativa.

Comentários