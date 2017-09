Gestão e sucessão familiar rural foram os tema da 8ª etapa do Circuito Aprosoja 2017 em Chapadão do Sul

Os desafios da sucessão familiar e da gestão da propriedade foram o foco da oitava etapa do Circuito Aprosoja 2017, realizada em Chapadão do Sul, município distante cerca de 335 quilômetros da capital, Campo Grande. O projeto é uma iniciativa da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) em parceria com os Sindicatos Rurais.

Na noite de ontem (30), os palestrantes foram os engenheiros agrônomos Renato Roscoe e Murilo Damé. Esse, apresentou os desafios que o empresário rural enfrenta no dia a dia para garantir maior longevidade à empresa familiar.

De acordo com Damé, existem ferramentas disponíveis, como o protocolo familiar, que auxiliam nessa missão. Além disso, regras para organizar as relações entre pais, filhos e irmãos, em termos de definição de cargos, salários, funções e responsabilidades, são fundamentais para o sucesso do negócio.

Outro fator importante é a correta e justa distribuição de lucro e poder dentro da empresa, para que efetivamente os empreendedores consigam alcançar o objetivo de manter o patrimônio e o negócio nas mãos da própria família. Evitar o rompimento, o conflito e a divisão, e manter o negócio unido pelo máximo de tempo possível, para ser forte e duradouro, geração após geração, é o caminho mais seguro.

“Falar de sucessão é falar de vida longa, na manutenção da empresa familiar, geração após geração”, disse Murilo Damé.

Segredos da gestão eficaz

Já Renato Roscoe destacou que o produtor rural deve saber diferenciar gestão de gerenciamento. Os empreendedores, segundo o pesquisador, estão muito preocupadas com o gerenciamento, com o operacional, com o dia a dia e, assim, esquecem o estratégico.

“Fazer a gestão em uma propriedade rural é você olhar ela como um todo. Você olhar essa instituição e pensar estrategicamente nela em um longo, médio e curto prazo. Você sair da sua casinha, olhar em volta o que está acontecendo e quais os fatores que vão influenciar nas ações, nos seus negócios, nas suas atividades e com isso tomar suas decisões”, frisou Roscoe.

Outro fator importante é o controle de dados e a sua transformação em informações que possam ser utilizadas pelo produtor na tomada de decisões.

Renato pontuou que a gestão tem que estar preocupada, desde o início, com todos os processos que influenciarão na longevidade da empresa. Tanto na rentabilidade e capacidade de gerar renda, quanto na sua duração e no tempo que ela vai persistir, e a sucessão, segundo ele, é um ponto crucial nesse processo.

Importância dos temas para a região

Para o presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, Lauri Dalbosco, que também é produtor rural, o Circuito Aprosoja é indispensável. “Nós temos uma meta a ser cumprida, que é conscientizar e debater mais o assunto da sucessão familiar no agronegócio e, por isso, trouxemos essas palestras, direcionadas, principalmente, para os filhos do empresário rural, para os filhos dos técnicos agrícolas, pessoas que estão cada vez mais engajadas no agronegócio e exercendo uma função interessante na comunidade”, justificou Lauri.

“Daqui uns dias serão eles que darão continuidade a esse trabalho, no fomento à economia e vão fazer com que a comunidade entenda que existe uma sequência também no agronegócio, na produção agrícola, na responsabilidade social. A nossa comunidade precisa muito dessa ‘gurizada’ e, pensando nisso, nós resolvemos trazer essas duas palestras”, finalizou.

O Circuito Aprosoja é uma realização da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), do Governo do Estado, por meio da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e do Fundems (Fundo de Desenvolvimento das Culturas do Milho e Soja). O projeto conta ainda com a parceria do Sistema Famasul, do Sindicato Rural de Chapadão do Sul, além do apoio do CREA-MS e da Monsanto.

O encontro contou com a presença de produtores rurais, engenheiros, técnicos, acadêmicos, representantes de instituições financeiras e empresários, além do presidente da Aprosoja/MS, Christiano Bortolotto.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Aprosoja/MS, Fotos ocorreionews



