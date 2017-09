Executivo se reúne com representantes de empresas terceirizadas do transporte escolar

O Município de Paraíso das Águas, através do Prefeito Municipal, Ivan da Cruz Pereira(Xixi) e da Controladoria Geral do Município, representada pela senhora Naiara Paes, realizou nesta sexta-feira, dia 01 de setembro de 2017, reunião com os representantes legais das empresas terceirizadas, que realizam o transporte escolar do município.

Na ocasião, foram discutidos diversos assuntos, entre eles: reequilíbrio de preços, implantação da planilha de controle de frequência dos alunos, participação em processos licitatórios, fiscalização dos serviços e explanação das novas exigências para terceirização do transporte escolar, de acordo com a Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 054/2016.

A administração municipal colocou-se à disposição de todos para sanar as dúvidas quanto a contratação e fiscalização do transporte escolar e ressaltou que irá cumprir todas as determinações do Tribunal de Contas do Estado, para que o município de Paraíso das Águas, tenha uma administração eficiente, transparente e legal.

A reunião contou com o apoio e a presença da Câmara Municipal, através dos senhores Vereadores Roberto Carlos, Edson Prechlak, Ronaldo Paniago e Anísio Andrade.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

