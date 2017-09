Após ter a bicicleta do filho furtada em escola de Chapadão do Sul, pai encontra uma das peças com outro adolescente

Chegou ao conhecimento da Unidade Policial de Chapadão do Sul, via 190, a informação de receptação de produto roubado na cidade.

De acordo com boletim de ocorrência, A.C.M, de 38 anos disse que a bicicleta de seu filho havia sido furtada no interior da Escola Municipal Cecília Meireles, no dia 21 junho de 2017.

Na data de ontem (31), a vítima estava trabalhando quando avistou um jovem com uma parte da bicicleta muito parecida com a de seu filho.

A vítima abordou o jovem, explicou a situação e pediu para verificar se a numeração da peça era a mesma da bicicleta furtada.

Após confirmar que se tratava realmente de uma peça da bicicleta, a vítima pediu ajuda da polícia militar.

Ao ser questionado sobre a origem do produto, o jovem disse que ganhou a peça do pai de um amigo que trabalha com materiais recicláveis e que teria achado aquele produto no lixão.

Diante dos fatos, foi confeccionado o boletim de ocorrência e o menor entregue aos cuidados de sua genitora. Ele deverá comparecer a Unidade Policial na data de hoje (01) para dar mais detalhes sobre a origem do produto.

Fonte: MS Todo Dia

