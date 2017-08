Trio suspeito por homicídio em Mineiros morre em confronto com policiais do COD

Nesta quarta-feira (30/08), três homens suspeitos de fazer parte de uma quadrilha responsável por um homicídio no município de Mineiros (GO) morreram em um confronto com policiais militares do Comando de Operações de Divisas (COD), em Perolândia (GO).

A equipe do COD realizava patrulhamento tático no município de Perolândia quando receberam informações de que um homem havia sido morto a tiros, por volta das 22h29, em frente uma distribuidora de bebidas, na Avenida dos Pampas, no Setor Leontino, em Mineiros (GO). Wanderson dos Santos (27), vulgo ‘Negão’ foi alvejado por vários disparos, não resistiu e morreu no local.Na ocasião, um veículo Honda Fit, de cor cinza, placa PQC-5116 de Ceres (GO) se aproximou da distribuidora e dois indivíduos desceram do automóvel efetuando vários disparos contra a vítima e fugindo em seguida em alta velocidade.

As imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento mostram quando um carro se aproxima da distribuidora e dois indivíduos desce do automóvel efetuando vários disparos contra a vítima e fugindo em seguida em alta velocidade (Veja vídeo aqui).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima cumpria pena no regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas

Diante das informações, os policiais rapidamente se deslocaram até a rodovia GO-516, quando no quilômetro 28, avistaram o Honda Fit com quatro indivíduos em seu interior.

Os policiais realizaram o acompanhando do veículo realizando a interceptação do mesmo já no perímetro urbano da cidade.

De acordo com a PM, foi dado ordem de parada ao condutor, com acionamento de sinais sonoros e luminosos sequenciado pela verbalização, porém os suspeitos efetuaram disparos contra a guarnição e empreenderam fuga em alta velocidade.

Em seguida, os quatros elementos abandonaram o carro em frente a agência dos correios e continuaram a fuga a pé, pulando vários muros e portões de residências da região.

Diante do fato, a equipe do COD se dividiu para uma cobertura maior da área e eficiência em localizar os ‘fujões’.

Em seguida os policiais iniciaram os procedimentos de adentramento nas edificações urbanas, localizando assim o primeiro suspeito, que novamente efetuou diversos disparos contra a equipe que revidou a injusta agressão, alvejando o infrator.

Quase que simultaneamente a outra parte da equipe se deparou com mais dois indivíduos em um terreno baldio, ambos de imediato efetuaram também vários disparos contra os policiais que novamente implicou na necessidade de responder a injusta agressão, alvejando ambos.

Os três suspeitos baleados, foram resgatados pelos policiais e conduzidos até o Hospital Municipal, porém a médica plantonista confirmou que ambos já estavam sem sinais vitais.

Dois suspeitos mortos em confronto com a polícia foram identificados sendo Johnny Marks Oliveira Silvério [Mineiros – GO], Adriano Godoy da Silva [Mozarlândia – GO]. Já o terceiro não portava documento e não foi possível identificá-lo.

Um quarto suspeito conseguiu fugir entrando em uma mata fechada.

Os policiais encontraram com os três suspeitos uma pistola, calibre 9 mm; um revólver, calibre 38; uma gauge, calibre 12; um carregador de pistola glock 9mm; diversas munições de vários calibres; máscaras de palhaço; luvas dentre outros objetos usados em crimes diversos.

O veículo Honda Fit, de cor cinza, placa PQC-5116 de Ceres (GO) usado na ação criminosa, trata-se de um carro com registro de roubo no dia 25 de junho de 2017.

De acordo com o histórico do Boletim de Ocorrência (B.O), na ocasião quatro elementos fortemente armados, adentraram em uma residência e usaram de violência contra uma família, trancando várias pessoas, inclusive quatro crianças em uma banheiro subtraindo do local vários objetos e o carro.

*Radio Eldorada

