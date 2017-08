Sindicato Rural de Figueirão terá curso de Gestão de Custos e Riscos para produtores dno Programa Mais Inovação

O Sindicato Rural juntamente com a Prefeitura de Figueirão, através do SENAR/MS, FAMASUL e SEBRAE/MS, estará oferecendo curso de gestão de custos e riscos, do Projeto Campo Futuro, direcionado para os produtores rurais de Figueirão e região, que estão inseridos no Programa Mais Inovação.

O curso é dividido em três módulos, sendo o primeiro módulo, “Gestão da Propriedade” nos dias 8 e 9 de setembro, com carga horária de 16h; o segundo, “Derivativos” nos dias 15 e 16 de setembro, também com carga horária de 16h; e o terceiro módulo, “Seguro Rural” no dia 23 de setembro, com carga horária de 8h.

O curso já está com inscrições abertas e será realizado nas dependências da sede própria do Sindicato Rural de Figueirão, localizada na Rua Figueira nº 1.105, no Conjunto Residencial Figueira, saída para Costa Rica.

A grade de assuntos que serão abordados no curso, abrange os seguintes itens: Módulo 1, Gestão da propriedade – Calcular o custo de produção, utilizando a planilha específica do projeto, observando a administração da empresa rural, e discorrer sobre os conceitos de custos, depreciação e análises econômicas; Módulo 2, Derivativos – Discorrer sobre os mercados futuros e de opções, e calcular os riscos de preço, considerando as possibilidades de alta e queda de valores dos insumos; Módulo 3, Seguro Rural – Calcular/interpretar os riscos de produção, principalmente em relação às perdas decorrentes de fenômenos climáticos adversos ou de pragas e doenças, através do Seguro Rural.

Necessário levar notebook para acompanhar as aulas. Maiores informações no telefone do Sindicato Rural 3274-1445 ou com o facilitador do Sindicato, José Ferreira pelo celular 98473-4221.

