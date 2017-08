Semana do Jovem Empreendedor superou expectativas e empolgou público

Determinados a mudar a própria realidade, assim saíram os expectadores da Semana do Jovem Empreendedor que teve uma de suas etapas realizadas na noite desta quarta-feira (30) em Chapadão do Sul.

A Semana do Jovem Empreendedor é um evento que foi instituído no calendário oficial de Mato Grosso do Sul pela Lei 3.974/10, proposta pelo deputado Marcio Fernandes (PMDB) e, a etapa municipal foi implantada em Chapadão do Sul por meio de um projeto de autoria dos vereadores Anderson Abreu e Mika.

O evento contou com um grande público que lotou o CTG Cultivando a Tradição e, que se manteve no local até o encerramento quando aconteceu a entrega do Troféu Jovem Empreendedor. Estiveram presentes no evento o Deputado Estadual Marcio Fernandes, o Prefeito Municipal João Carlos Krug, o Vice Prefeito João Buzoli, o Presidente da Câmara Alírio José Bacca e os vereadores Alline Tontini, Anderson Abreu, Mika e Professor Cícero, além de vários secretários e autoridades locais.

Em seu pronunciamento o Deputado Márcio Fernandes ressaltou da importância do empreendedorismo, segundo ele é preciso disseminar o espírito empreendedor dentre os jovens. “Precisamos plantar a semente do empreendedorismo neles, é um dos maiores objetivos desta semana, mostrar que é possível fazer a diferença com pequenas atitudes”, afirmou o parlamentar por meio da assessoria de imprensa.

O Prefeito João Carlos Krug agradeceu ao Deputado pela parceria com o município, e frisou que Chapadão do Sul é uma cidade de gente trabalhadora e que o empreendedorismo é uma característica dos sul-chapadenses. Parabenizou a todos pelo evento e citou que o município estará sempre de portas abertas a todas as iniciativas de sucesso.

O Presidente da Câmara Alírio Bacca falou da necessidade da inovação no mercado e citou que as crises podem ser vencidas com ideias novas e de transformação, segundo ele, os casos de sucesso no empreendedorismo sempre são reflexo de ideias inovadoras e que são colocadas em prática da forma correta.

O vereador Anderson Abreu destacou o potencial empreendedor de Chapadão do Sul, segundo ele, os jovens de Chapadão do Sul estão sempre motivados e conquistar o sucesso e que isso deve ser incentivado no município.

Visivelmente contente com a realização do evento, o Vereador Mika ressaltou da sua felicidade em participar do evento que foi um projeto de sua autoria juntamente com o Vereador Anderson Abreu.

O Subsecretário Estadual de Políticas Públicas da Juventude, Thiago de Freitas Santos enfatizou a importância de se incentivar o empreendedorismo. Citou que “A educação pode mudar um país, mas o empreendedorismo pode mudar uma nação”.

O evento contou ainda com as palestras dos empreendedores Roberta Maia, Vidal e do Deputado Marcio Fernandes que explanou sobre seu case de sucesso a frente da primeira indústria de Biodiesel do Centro Oeste em 2003.

Um dos momentos mais aguardados foi a palestra do ilusionista Henry Vargas que prendeu a atenção do público por mais de uma hora e, deixou todos os presentes bastante motivados a transformarem a sua realidade no mercado. O palestrante mostrou com técnicas descontraídas como conquistar o sucesso empresarial na atualidade.

Logo após a palestra foi entregue o Troféu Jovem Empreendedor a 12 jovens empresários sul chapadenses, receberam a homenagem os jovens: Samuel Giraldelli, Marcelo Balen, Suzana Angeli, Solange de Carli, Paulo César Schlatter Matsumoto, Diego Schlatter, Fernanda Zanini, Aritana Rodrigues Martins, Daniel Casagrande, Diogo Nunes da Silva, Fernanda e Patrícia Albrecht, e Juliano Vezzentin.

Comentários