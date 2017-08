Prefeito de Chapadão do Sul esteve em reunião com Superintendente do DNIT para tratar de obras da BR-060

O Prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, esteve em Campo Grande na terça-feira, 29, para tratar sobre o acostamento da BR-060 que está sendo construído de Chapadão do Sul até a BR-163.

O Prefeito, juntamente com o vereador Elton Silva e o deputado estadual Paulo Corrêa se reuniram com o superintendente regional do DNIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Thiago Carim Bucker, para solicitar fiscalização efetiva nas obras de recuperação da BR-060, que passa por Chapadão do Sul e outras cidades do Mato Grosso do Sul.

Na reunião, foi definido que o superintende visitará a obra pessoalmente para vistoriar o trabalho que está sendo executado. Ele também afirmou que a estrada será entregue em perfeitas condições de tráfego, com sinalização e acostamento, que vão garantir mais segurança aos usuários.

Assim, a Prefeitura de Chapadão do Sul segue atendendo as demandas da população sul-chapadenses, para o contínuo progresso e desenvolvimento do nosso município.

Comentários