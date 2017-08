Paulo César Schlatter Matsumoto recebeu troféu de Jovem Empreendedor

Paulo César sintetiza o que se pode chamar de modelo de jovem empreendedor. PC como é carinhosamente chamado pelos amigos, atua em todas as funções, porém dedica maior parte do seu tempo na administração e no planejamento do Grupo Matsumoto. Ele cuida, principalmente, da implantação de novos projetos e do desenvolvimento dos processos dentro da cadeia de produtiva do Grupo, sempre buscando inovações, para o sucesso do Grupo Matsumoto. Com essas qualificações, Paulo César Schlatter Matsumoto, foi qualificado para receber o Troféu Jovem Empreendedor 2017.

Conheça a biografia de Paulo Cesar Schlatter Matsumoto

Paulo César Schlatter Matsumoto, nasceu no dia 12 de fevereiro de 1982, na cidade de Maringá – Paraná, filho de Paulo Keiji Matsumoto e Ana Lúcia Schlatter Matsumoto, casado com Pascalle Zocal Krug Matsumoto, pai de três filhos: Alberto, Ana Victória e Vivian.

No ano de 1988, chegou à cidade de Chapadão do Sul – Mato Grosso do Sul, com seus pais e seu irmão mais velho Rodrigo, em busca de novas oportunidades de crescimento, iniciando um novo sonho e uma nova história de sucesso. Formado aos 21 anos de idade em Engenheiro Agrônomo pela Universidade do Oeste Paulista em Presidente Prudente – São Paulo.

Atualmente é Diretor Técnico do Grupo Matsumoto, atuando nas áreas de Armazéns Gerais, Pecuária ciclo completo, IATF, integração lavoura-pecuária, produção de soja, milho e algodão, deslintamento de algodão e revenda de insumos agrícolas Terra Verde.

Em 2012, participou de um importante curso de sucessão familiar da Academia de Líderes da Syngenta, na cidade St. Gallen – Suiça Em 2014, participou do curso pela Dekalb, de gestão de agronegócios, ministrado pela Dekalb na Universidade de Illinóis e na Universidade de Chicago.

Em 2015, participou do curso da DSM-Tortuga de confinamento em Amarilo – Texas (EUA), e na cidade de LubbockTexas, na Texas Tech University. Em 2015, recebeu o prêmio Melhores do Ano do município de Chapadão do Sul, na categoria Empresário do Ano.

Na safra 16/17 o grupo, que Paulo César participa como diretor técnico, alcançou a Melhor Plantabilidade do projeto União dos Agrônomos Independentes – UAI. Neste ano, o grupo alcançou o 1º lugar do Prêmio Regional do Projeto de Controle do Bicudo, no Estado de Goiás, na safra 2016/2017.

Paulo César Schlatter Matsumoto, dedica este importante prêmio “Jovem Empreendedor” à Deus, à quem sempre confiou e entregou seus projetos, à sua família, com quem aprendeu grandes lições, se inspirou para fazer com muita dedicação seu trabalho e foi fundamental em suas realizações, aos amigos que o apoiaram nas decisões mais difíceis e esteve lado-a-lado em seus projetos e desafios, ao amigo, Deputado Márcio Fernandes, que indicou seu nome para esta tão grandiosa homenagem, a todos os demais parlamentares desta ilustre casa.

Não só profissional, empreendedor, gestor e diretor, mas também um ser dedicado ao evangelho de Cristo, à Família e às pessoas.

Colocando em primeiro lugar em sua vida, a vontade de Deus, há quem sempre buscou sabedoria e direção. Não abre mão de estar ao lado de sua família em todos os momentos que vive, seja ele de alegria ou de tristeza.

De seus pais Paulo Matsumoto e Ana Lúcia Schlatter Matsumoto, empresários do agronegócio, que enfrentaram sérias dificuldades no início, de origem humilde e trabalhadora, de bons costumes e exemplos sábios, teve o dom e a sensatez de transferir para seus filhos conselhos e experiência, fruto que nesta data tão especial, este prêmio vem para provar, que valeu a pena tantos esforços e dedicação.

“Sozinhos somos incapazes de realizar tudo que planejamos, mas em Deus, família e em grupo, somos capazes de alcançarmos o impossível”. Deus permitiu tudo isto, à Ele toda à honra e toda à glória, “Pois até aqui nos ajudou o Senhor” – I Samuel 7:12.

