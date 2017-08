Moradora de Chapadão do Sul vai ao mercado, e no retorno, encontra casa furtada

No começo da noite de quarta-feira (30), a polícia de Chapadão do Sul recebeu a informações via 190, de que uma residência havia sido furtada na Avenida Goias.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima J.A.S, de 41 anos, relatou que saiu de casa para ir ao mercado, e ao retornar, percebeu que a porta dos fundos estava arrombada.

Ao entrar, notou ainda que uma TV de 32 polegadas, um notebook e um telefone celular haviam sido furtados.

Os militares realizaram uma busca pela região mas ninguém foi encontrado.

O local não possui câmeras de vigilância e ninguem soube informar quem poderia ter causado tal ação.

As autoridades estão investigando o fato em busca de mais detalhes a fim de prender os acusados.

Fonte: MS Todo Di

