Figueirão está recebendo sinalização viária em ruas e avenidas

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente em parceria com o Governo do Estado, através do Convênio nº 27.545/2017 DETRAN-MS, está executando serviços de sinalização viária nas ruas e avenidas de Figueirão.

Esse convênio foi conseguido através de esforços dos vereadores Tiago Pernambuco e Edegar Lima, junto à Diretoria do Detran-MS, numa de suas inúmeras incursões à capital em busca de recursos para Figueirão.

“A cidade está ficando bonita e bem sinalizada, o que proporcionará um trânsito mais seguro e humanizado”, disse o vice-prefeito Fernando Martins, que acompanhou os serviços juntamente com o secretário de Infraestrutura Denivan Barbosa.

Também a rodovia BR-436, no trecho que demanda à Camapuã, está sendo sinalizada na parte em que o asfalto foi recapeado.