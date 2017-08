Equipes de Futsal e Handebol sul-chapadenses estão em Coxim para disputa do Jojums

Chapadão do Sul participa do Jojums, Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul, que acontece entre os dias 30 de agosto e 6 de setembro, no municipio de Coxim.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte estarão representadas pelas duas equipes, uma de futsal e outra de handebol, que representarão Chapadão do Sul na competição.

A Administração Municipal deseja boa sorte aos jovens e aos professores nesta competição.

Jojums

Os melhores atletas escolares, com idade entre 15 e 17 anos jogam pelo título e pela vaga nos Jogos Escolares da Juventude.

Estão na disputa: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Angélica, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Juti, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria, Sete Quedas, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

No futsal, 64 equipes lutam pelo título: 21 no feminino e 43 no masculino. No handebol, a luta pelo título dos Jojums é entre 24 times. No feminino, sete equipes estão na disputa e no masculino 17.

Os Jojums valem aos vencedores o direito de representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional: os Jogos Escolares da Juventude (JEJ), marcados para o mês de novembro, em Brasília.

*Assecom PMCS

