Dia 06 acontece a Violada Mesa 12 com a dupla Kid & Kenner

Chapadão do Sul vai tremer dia 06 de setembro (véspera de feriado), com a Violada Mesa 12 com o grande show da dupla sensação de Mato Grosso do Sul, Kid & Kenner. A festa acontecerá no salão de eventos do CTG, que contará com uma mega estrutura de som e iluminação, e ainda Área VIP Open Bar.

E não acaba por ai não, a festa contará com participação com a dupla Gilson & Edmar e o DJ Paulo Eduardo.

Os ingressos já estão sendo vendidos nos seguintes pontos de vendas:

Choperia DeCarli Bier; Tiago Cabelereiro, Barzinho Oriental e Promoters.

Maiores informações (67) 99916-3549.

A Festa é uma realização de Mamute e Studio Um.

* Atenção será proibida a entrada de menores na Área VIP. Na pista menores com 16 e 17 anos, entraram somente com autorização dos Pais ou responsável legal reconhecida em cartório.

