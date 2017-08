Conquistando prêmios em todas categorias, Chapadão do Sul foi destaque no 8º Fetran MS

Foi divulgado o resultado do 8º Detran-MS, e Chapadão do Sul foi destaque no Festival Estudantil Temático de Trânsito.

Em Chapadão do Sul ao todo, foram 11 apresentações que alegraram os presentes e trouxeram reflexões sobre o trânsito consciente e seguro, que é fundamental para qualquer sociedade.

Assim, no resultado oficial da Seletiva Etapa Morena Do 8° Fetran-MS.

Categoria Infantil

Melhor peça: Bernardo de Manoel “Sonho de ser Motorista” – Escola Municipal Cecília Meireles – Chapadão do Sul

Melhor texto: Peter Pan e os meninos perdidos em Nova Yorque – Escola estadual dr. João Ponce de Arruda – Ribas do Rio Pardo

Destaque atriz: lara Gabrielly Silva Santos – Personagem: Loba policial – Escola Municipal Maestro Heitor Villa Lobos – Campo Grande

Destaque ator: Kauã Richard – Personagem: Bernardo (Peça: sonho de ser motorista) – Escola Municipal Cecília Meireles – Chapadão do Sul

Categoria Infanto Juvenil

Melhor peça: Só o amor muda o que já se fez – Colégio Nova Dimensão – Campo Grande

Melhor texto: Só o amor muda o que já se fez – Colégio Nova Dimensão – Campo Grande

Destaque ator: Robert Vinícius de Lima – Personagem: Terror (peça: Só o amor muda o que já se fez) – Colégio Nova Dimensão – Campo Grande

Destaque atriz: Amanda Manzano – Personagem: Amarelo (peça: Trânsito – A importância das cores) – Escola Municipal Cecília Meireles – Chapadão do Sul

Categoria Juvenil

Melhor peça: E agora? De quem é a culpa? – Escola Estadual Augusto Krug Netto – Chapadão do Sul

Melhor texto: E agora? De quem é a culpa? – Escola Estadual Augusto Krug Netto – Chapadão do Sul

Destaque ator: Antonio Francisco – Personagem: aluno (peça: E agora? De quem é a culpa?) – Escola Estadual Augusto Krug Netto – Chapadão do sul

Destaque atriz: Beatriz Vieira Melo – Personagem: Aluna (peça: E agora? De quem é a culpa?) – Escola Estadual Augusto Krug Netto – Chapadão do Sul

Fetran

O Fetran – Festival Estudantil Temático de Trânsito – é um projeto nacional para a educação e conscientização do cidadão quanto às questões relacionadas ao trânsito. É um dos maiores projetos de educação para o trânsito do país e tem como principal objetivo inserir o tema na rotina escolar.

O objetivo é sensibilizar e conscientizar a população, em especial, crianças, adolescentes e jovens sobre seus direitos e deveres enquanto usuários das vias terrestres, com a finalidade de formar cidadãos comprometidos com a segurança no trânsito e o bom convívio social, por meio das artes cênicas, fomentando a produção cultural e artística no ambiente escolar e a sensibilização dos indivíduos quanto a responsabilidade de todos na construção de um trânsito seguro.

O projeto ainda proporciona a união e a amizade entre os alunos, além de descobrir futuros talentos sem perder o foco, que é conscientizar de uma maneira diferente e divertida.

*Assecom PMCS

