Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Guto explica sua versão da discussão com Benê. Ellen tenta confortar Tina sobre Anderson, que se prepara para dirigir o clipe da banda de Samantha. Deco convida Keyla e Tonico para passear de jipe. Felipe fica chateado com a falta de atenção de Lica. Malu aconselha Edgar sobre a melhor forma de falar com Marta. Luís insinua que quer morar com Marta. Bóris comenta com Dóris sua dúvida sobre oferecer uma bolsa de estudos para Ellen. Dóris suporta Josefina, que desabafa sua preocupação com Benê. Keyla e Deco divergem sobre a educação de Tonico. Guto procura Benê.

NOVO MUNDO

Sebastião é preso e ameaça Cecília e Libério. Dom Pedro faz um acordo com Sebastião para que o criminoso fale tudo o que sabe sobre Thomas. Dom Pedro ignora uma carta de Domitila e Chalaça observa. Piatã decide revelar a todos sua origem e Jacira o apoia. Thomas consegue enganar Howard e Egídio e foge dos oficiais. Peter tenta descobrir o que há de errado com Wolfgang. Benedita chega à casa de Felício, e Domitila se revolta. Elvira e Quinzinho ajudam Licurgo, que faz sucesso com uma de suas receitas. Schultz desconfia de Greta. Dom Pedro decide ir a São Paulo acabar com as rebeliões e Leopoldina teme que o marido encontre Domitila. Dom Pedro nomeia Leopoldina a Princesa Regente do Brasil durante sua ausência.

PEGA PEGA

Eric aconselha Sabine a não se opor à convivência de Dom com os pais biológicos. Antônia diz a Luíza que elas terão que ir até a cidade de Conservatória, para falar com a babá de Bebeth. Elza vende o chapéu de Arlete para Madalena. Arlete se desespera ao constatar que Elza vendeu seu chapéu com as provas do acidente de Mirella. Dilson alerta Madalena que Agenor viu sua casa sendo invadida. Malagueta lembra de Maria Pia. Malagueta convence Sabine a permitir que a família de Cristóvão se aproxime de Dom, apostando que causará constrangimento. Dom acompanha Tânia a um pagode. Luíza aproveita que Eric foi para São Paulo e viaja com Antônia para Conservatória.

A FORÇA DO QUERER

Caio não se intimida com as ameaças de Irene e afirma que resgatará o carro de Eugênio. Ivana explica a transgeneridade para Eugênio e pede sua ajuda. Cibele acompanha Ruy na procura por T. Garcia conta para Elvira que viu Solange/Irene. Eurico e Dantas identificam um novo saque na conta da empresa. Silvana descobre que o talão de cheques que furtou de Dantas foi bloqueado. Jeiza flagra Zeca vendo as fotos de seu encontro com Ritinha e Ruyzinho e termina o noivado. Irene divulga na internet as fotos de Bibi no apartamento de Caio. Jeiza decide viajar sozinha e Zeca fica aflito. Três semanas se passam. Silvana foge da clínica. Ivana surpreende Joyce com seu visual.

OS DIAS ERAM ASSIM

Não haverá exibição do capitulo devido ao jogo da seleção brasileira.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Assustados, Marcelino, Lucia e Trindade assistem a cena. Trindade avisa Otávio que corre para o parque de diversões e pede ao encarregado que pare o brinquedo. Ana Cristina e João Manuel chegam ao parque e Marcelino conta sobre incidente envolvendo Frida e Fernandinho. João Manuel pergunta a Ana Cristina se Frida está louca. Tito comunica a Célia e Macarena que por ordem judicial elas terão que fechar o ponto, mas Célia se recusa a sair. Otávio e Ana Cristina se beijam. Frida flagra os dois e acusa Ana Cristina de querer roubar o que lhe pertence. Otávio diz a Frida que não a ama e que nunca vai amá-la. Ele diz que o sacrifício que fez de se casar com ela foi apenas por causa do filho. Frida diz que nunca vai deixá-lo livre e, antes que isso aconteça, matará Fernandinho e se matará. Ana Cristina diz a Frida que ela e Otávio não são amantes, pois estão casados pela igreja. Frida diz a João Manuel que ele sempre deve fazer o que tem vontade e que deve ser mau, pois ser bom é muito chato. Frida diz a Rosália que Ana Cristina quer lhe roubar Otávio, que suplicou que deixasse seu marido em paz, mas ela disse que não. Otávio diz a Ana Cristina que o amor que os une vencerá qualquer obstáculo. Rosália aconselha Frida a contar a verdade a Otávio e Ana Cristina. Ela ainda diz que uma coisa é querer salvar seu casamento, outra bem diferente é permitir que as crianças cresçam em lares trocados. Juliana diz a Maria Madalena que é evidente que não é feliz em seu casamento. Ela abre o jogo com Juliana e conta que sua vida ao lado de Maciel é um verdadeiro inferno, mas pede a ela que não comente nada com o Gabriel. Maciel diz a Gabriel que Rogério e Lourenço assediam Maria Madalena e pede o apoio dele para protegê-la.

UM CAMINHA PARA O DESTINO

Fernanda pede que Carlos fale com seu padrasto para esquecer a denúncia, pois não quer que seu pai fique sabendo do problema. Carlos concorda e lhe dá uma carona até o colégio. Isabela fica sabendo e, irritada, comenta com Marisa. Alice telefona para Amélia e conta do acidente envolvendo Fernanda e Luiz. Amélia vai até a escola buscar a filha mas não a encontra. Ela avisa Pedro, que vai atrás da filha e a encontra na companhia de Camila. Amélia está muito agressiva com Fernanda e Carlos reconhece a voz que o atormenta desde criança. Amélia pergunta a Fernanda sobre Luiz. Fernanda não entende as perguntas da mãe, que não quer saber nada sobre o acidente, mas do encontro dos dois. Fernando e Mariana visitam Luiz. Mariana diz a Luiz que graças a ela Amélia abortou e confessa que continua apaixonada por ele, mesmo depois que a deixou para ficar com sua irmã. Mariana surpreende Luiz com um beijo e Carlos flagra os dois. Amélia obriga Fernanda a mentir para o pai e a proíbe de contar a ele sobre o encontro com Luiz e o acidente. Fernanda não consegue disfarçar e Pedro percebe que algo está acontecendo. Carlos critica Luiz por enganar sua mãe e ameaça contar tudo a ela. Luiz se preocupa pois se Marisa ficar sabendo ele ficará na ruína. Felipe confessa a Branca, sua madrinha, que está apaixonado por Fernanda Perez. Ela se surpreende ao ouvir o sobrenome e suspeita que seja a filha de Amélia. Carlos comenta com Rosário que encontrou Luiz beijando outra mulher e pretende contar para sua mãe.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Montserrat fica estarrecida com a revelação e ainda houve de Pedro que Adolfo é seu braço direito e o responsável pelos negócios do narcotráfico. Montserrat conta a Nádia o que acaba de descobrir, mas ela se nega a acreditar que seu irmão é o Escorpião. Montserrat conta tudo para Alessandro e Vítor confirma a verdadeira identidade de Adolfo. Padre Anselmo se nega a realizar o casamento de Adolfo e Josefina. Macário acusa Erick de roubar o dinheiro que estava guardando para suas férias e o expulsa. Nádia pergunta a Adolfo se ele é o Escorpião e ele confirma. Chocada com a revelação, Nádia diz que não permitirá que ele se case sem dizer a verdade a Josefina. Demétrio fica surpreso quando Montserrat e Alessandro contam que Adolfo é o Escorpião. Adolfo confessa para Josefina sua verdadeira identidade.

CARINHA DE ANJO

Cecília fica confusa se as flores são pedido de desculpa ou de despedida. Gustavo leva Juju, Emílio e Dulce Maria para o food truck de Vitor. Madre Superiora vê a sala de música completamente bagunçada e fica nervosa por achar que a culpa é de Fabiana. Diana vai conversar com doutor André para aceitar o emprego e deixa Zeca, Miguel e Zé Felipe no food truck. Fabiana fica chateada com a bronca que leva de Madre Superiora após ser responsabilizada pela bagunça na sala de música. Rosana conversa com Silvestre e descobre que a implicância dele é por ela ter tirado seus quadros do saguão do prédio após virar sindica. Rosana pede desculpa, os dois se abraçam e fazem as pazes. Miguel e Zé Felipe contam para Dulce Maria e Emílio que não querem ficar longe de Diana todo final de semana, mas que ela precisa trabalhar pelo aumento da despesa da casa. Dulce diz que vai pensar em um plano para ajudar os amigos. Gustavo fica com ciúme após Diana dizer que se dependesse de André, o médico seria mais do que amigo de Cecília. Zeca fica irritado ao ver uma foto de Juju com Luciano. A vlogueira tenta explicar, mas o garoto fica chateado e vai embora para casa.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITE

Semir está aflito com o relacionamento de sua filha com Burak e alerta os dois. Melek quer se vingar de Sezen. Mihriban está descontente porque ela não sabe o que está acontecendo com Haldun. Gani está muito desapontado com seu novo amor, Hüner. Nadide supeita que Ali Kemal e Fusun estão se encontrando com frequência. Um novo empregado chega a Binyapi.

NOVELAS DA RECORD

OS DEZ MANDAMENTOS

Miriã pede a Arão que perdoe Num e o pai para que eles vivam em paz como uma família. Arão não esconde sua revolta, mas fica tocado com as palavras da irmã. Miriã conversa com Arão e relembra os momentos da sua infância ao lado do pai. Arão se emociona, mas não dá o braço a torcer. Joquebede e Anrão finalmente se reencontram. Anrão diz a Joquebede que tem medo da reação de Miriã e Moisés ao reencontrá-lo. Moisés confessa a Ramsés que está tentando reconquistar Nefertari e diz que os dois terão de disputá-la. Joquebede diz a Anrão que esperou todo esse tempo pela sua volta e os dois se abraçam, muito emocionados. Ela conta ao marido a história de Moisés e diz que ele se tornou o príncipe do Egito, deixando-o chocado. Uri e Leila passam a noite juntos e se declaram um para o outro, muito apaixonados. Tuya pede perdão a Seti por ter lhe escondido a verdade sobre Ramsés ter ido à Casa de Senet. Ele pede para que ela se retire dos seus aposentos e mande uma moça para passar a noite com ele, humilhando-a. Miriã não contém sua ansiedade e diz a Joquebede que quer muito reencontrar Anrão. Joquebede diz que Anrão logo retornará a viver com eles. Moisés encontra Nefertari no jardim e, em um momento de coragem, lhe agarra e beija. Ela o afasta e diz que ela não será um objeto de disputa entre ele e Ramsés, deixando-o confuso. Judite perde o medo e diz a Apuki que está farta do modo como ele a trata. Seti continua a provocar Tuya e ordena a Hur que faça uma bela joia para a jovem que passou a noite com ele. Yunet fica apavorada ao ver reação provocada em seu rosto pelo creme preparado por Simut. Anrão descobre que precisa da autorização de Apuki para voltar a morar na vila e fica receoso. Apuki retorna às obras e desconta sua raiva em Arão e Zelofeade, chicoteando-os. Anrão faz menção em reagir ao ver o filho sendo chicoteado, mas é barrado por Num. Eliseba fica chocada ao ver o filho Nadabe voltar ferido do trabalho. Joquebede ampara o neto e pede misericórdia a Deus, muito angustiada. Amália se sente mal e diz a Miriã que sente muito medo de perder seu bebê.

BELAVENTURA

Otoniel, cheio de ódio, segura a espada Redentora, encara Severo e ordena que ele se ajoelhe. Cedric pede que Carmona se acalme e pare de chorar. Pietra está tensa diante de Bartolion. Enrico está próximo e Merlino ao lado de Lizabeta, que segue desacordada. Na masmorra, Nodier chicoteia Jacques para que confesse a invasão ao castelo e o atentado contra a vida da princesa. Jacques nega. Brione pede que Gonzalo guarde o segredo sobre sua família, que foi cúmplice de Severo todo o tempo. Leocádia tenta esconder um baú, mas Mario entra, vê o baú e pergunta o que é a tal caixa misteriosa. Marion vê que a caixa tem o brasão da Ordem Pura. Lizabeta sofre com muitas dores. Severo diz a Otoniel que Lizabeta não terá tanto tempo de vida. Otoniel ordena que busquem todo tipo de pessoa que tenha algum conhecimento sobre venenos e ervas. Enrico pede que Nodier busque Jacques e o leve até Severo. Cedric diz a Otoniel que está tudo pronto para a execução de Jacques e que ele deveria aproveitar a chance para punir pai e filho na mesma ocasião. Se fizer isto, acabará de uma vez por todas com uma disputa que já dura anos. Mistral diz ao rei que ele não pode fazer isso. Severo vê Jacques chegar todo machucado. Jacques diz que sua maior vitória será salvar Lizabeta. Otoniel e Enrico vão até a masmorra e encaram Severo e Jacques. Otoniel pergunta quais são as condições para salvar Lizabeta. Severo responde que sejam retiradas todas as acusações contra sua família. Jacques propõe uma nova disputa pelo trono, mas dessa vez, os herdeiros quem duelarão pela coroa.

O RICO E LAZARO

Joana fica chocada ao saber que Zac chantageou Matias para se casar com ela. Lior e Asher se abraçam fortemente. Neusta pede para Joaquim não impedir Edissa de vê-lo. Gadise conhece o bebê de Lia. Labash-Marduk treina com Rabe-Sáris. Edissa tenta amparar Ebede. Sammu-Ramat ordena que o filho para de brincar com Rabe-Sáris. A sacerdotisa manda o oficial para de dizer que é pai do menino. O rei parabeniza o nascimento do filho de Daniel. O hebreu avisa que o menino se chamará Nabor. Asher convida Lior para comer. Joana pede explicação a Zac. Levi pede Dana em casamento. Absalom fica irado com a presença do rapaz na casa de sua amada. Darice se assusta ao ver Shag-Shag mendigando na Casa da Lua.

