4ª Semana Estadual do Jovem Empreendedor em lotou o CTG em Chapadão do Sul

Na noite desta quarta-feira, 30, aconteceu a 4ª Semana Estadual do Jovem Empreendedor de Mato Grosso do Sul. Nesta edição, Chapadão do Sul foi contemplada entre as três cidades que recebem o evento, ao lado de Chapadão do Sul e Ponta Porã. O objetivo da Semana do Empreendedor é mostrar aos jovens as inúmeras possibilidades de empreender.

Na mesa de autoridades estavam: prefeito de Chapadão do Sul João Carlos Krug, deputado estadual Marcio Fernandes, subsecretario estadual de Políticas Públicas da Juventude Thiago Santos, presidente da Câmara de Vereadores Alírio Bacca, vereador Anderson Abreu, vereador Mika, vice-prefeito João Buzoli, secretário municipal da SEDEMA Felipe Batista, coordenador da Fachasul Luiz Henrique Garcia e o diretor da UFMS-Chapadão do Sul Kleber Augusto Gastaldi.

Na fala das autoridades, o prefeito João Carlos Krug explanou que ações como essa vem ao encontro das necessidades sul-chapadenses e também de todo Brasil. “O empreendedorismo é algo que vem muito dos jovens: correr riscos e revolucionar, assim trazendo desenvolvimento e progresso, e Chapadão do Sul se destaca principalmente por isso. É muito satisfatório para nós ver que os jovens estão participando e empreendendo cada vez mais”, finalizou.

Após, iniciou a palestra sobre “Empreendedorismo e o Agronegócio” com Vidal Subtil Neto, posteriormente teve os Pitches Empreendedores, onde falaram: o deputado estadual Márcio Fernandes, Roberta Maia e o secretário nacional da Micro e Pequena Empresa José Ricardo Veiga.

Já às 20h30 iniciou a grande palestra esperada por todos com o jovem mágico Henry Vargas, que com muita simpatia e entusiasmo realizou vários truques de mágica, fazendo relação direta sobre o empreendedorismo.

No final do evento foi realizado a entrega do Troféu Jovem Empreendedor 2017 em Chapadão do Sul, onde as mais de 600 pessoas presentes, puderam conferir os ganhadores: Samuel Giralderlli de Souza, Marcelo Balem, Suzana Angeli, Solange De Carli, Paulo Cesar Matsumoto, Diego Schlatter, Fernanda Zanini, Aritana Rodrigues Martins, Diogo Nunes da Silva, Fernanda Albrecht, Patricia Albrecht, Juliano Vezentin e Daniel Casagrande.

A Prefeitura de Chapadão do Sul parabeniza todos os envolvidos pela realização deste importante evento em Chapadão do Sul e agradece a presença de toda população que se fez presente nesta ação.

Confira a galeria de imagens completa clicando aqui.

