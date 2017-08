Jovens da Igreja Católica de Chapadão do Sul estão realizando o Luau Com Cristo.

Com o tema: “Tu és precioso pra mim” (Isaias 43:1-7), o evento promete juntar jovens a partir de 12 anos para um tempo de muita diversão e compartilhar da palavra de Deus.

O Luau acontecerá no Centro Catequético à partir das 16h30min, na quinta-feira, 07 de setembro. As inscrições são no valor de R$5,00 por pessoa e podem ser feitas na sede da Igreja Católica.

*Jovemsulnews

Comentários