Ruas dos Bairros Esplanada I e II recebem sinalização horizontal nas vias

Pensando na segurança do trânsito sul-chapadense, a Prefeitura de Chapadão do Sul, através do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, está realizando a sinalização horizontal nas ruas do Bairro Esplanada I e II.

Assim, a Administração Municipal está atendendo mais uma importante demanda da população que reside naquela região, além de trazer mais segurança no trânsito, alertando os motoristas onde precisam parar, em locais que estavam deficientes de sinalização.

Essa é mais uma ação que atual administração está realizando em prol da população sul-chapadense, colaborando ainda mais no desenvolvimento e progresso da cidade.

A população pode entrar em contato com o Demutran através do telefone (67) 3562-6656. O departamento fica na Rua 13, nº 765.

*Assecom PMCS

